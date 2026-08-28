Lexar SL500 Tragbare SSD mit Magnetset im Test: Kompakte Festplatte fÃ¼r die Hostentasche Philipp Lumetsberger

Die Lexar SL500 Portable SSD Ã¼berzeugt durch ihre gelungene Kombination aus hoher Geschwindigkeit, kompaktem Design und attraktivem Preis-Leistungs-VerhÃ¤ltnis. Mit Ãœbertragungsraten von bis zu 2.000 MB/s ermÃ¶glicht sie das schnelle Kopieren groÃŸer Dateien, wodurch sie sich besonders fÃ¼r Fotografen, Videografen und alle eignet, die regelmÃ¤ÃŸig mit umfangreichen Datenmengen arbeiten.

Das GehÃ¤use ist angenehm schlank, leicht und handlich, sodass die Festplatte problemlos in jede Tasche passt. Mit dem optional erhÃ¤ltlichen Magnetset lÃ¤sst sie sich auch am Smartphone befestigen. Ãœber den USB-C-Anschluss ist sie schnell mit Computern, Smartphones und Tablets verbunden. Auch die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert: Nach dem AnschlieÃŸen ist sie ohne groÃŸen Aufwand einsatzbereit.

Im tÃ¤glichen Einsatz arbeitet die SL500 zuverlÃ¤ssig. Positiv fÃ¤llt zudem die geringe WÃ¤rmeentwicklung auf. Mit einer SpeicherkapazitÃ¤t von 2 TB bietet sie ausreichend Platz fÃ¼r Fotos, Videos und sonstige Dateien.

Lexar SL500 Tragbare SSD mit Magnetset

Specs

Preis: EUR 218,49 / Lesegeschwindigkeit: bis zu 2.000 MB/s / Schreibgeschwindigkeit: bis zu 1.800 MB/s / kompatibel mit: PC, Mac, Android Smartphones, iPhone ab Serie 15, Spielkonsolen, Kameras /

lexar.com

Bewertung

94%Â Datenrate

96%Â Handhabung

91%Â KapazitÃ¤t

NoteÂ Hervorragend 93,7%