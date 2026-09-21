Ugreen MagFlow Air im Test: Magnetische Powerbank im Check Philipp Lumetsberger

Die Ugreen MagFlow Air ist eine angenehm schlanke Powerbank fÃ¼r MagSafe-kompatible iPhones. Trotz verbautem 10.000 mAh-Akku bleibt das GehÃ¤use kompakt und die Powerbank lÃ¤sst sich gut unterwegs nutzen. Das magnetische Andocken funktioniert unkompliziert, per Qi2 werden iPhones mit bis zu 15 Watt kabellos geladen. Praktisch ist auch das integrierte USB-C-Kabel, das mit angeschlossene GerÃ¤te mit bis zu 30 Watt lÃ¤dt. DarÃ¼ber hinaus ist ein zusÃ¤tzlicher USB-C-Anschluss zum Aufladen verbaut. Die maximale Ladeleistung wird allerdings nur mit entsprechend kompatiblen GerÃ¤ten erreicht.

Ugreen MagFlow Air Magnetic Power Bank

Specs

Preis: EUR 69,99 / KapazitÃ¤t: 10.000 mAh / Ladeleistung: max. 30 Watt (kabelgebunden), max. 15 (kabellos) / Features: Integriertes Ladekabel, Schnellladefunktion /

ugreen.com

Bewertung

92%Â Ausstattung

91%Â Handhabung

86%Â Ladeleistung

NoteÂ Sehr gut 89,7%