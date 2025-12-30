USB-C wird Pflicht: EU will effizientere LadegerÃ¤te Philipp Lumetsberger

Foto: Shutterstock

Ab 2028 gelten in der EU strengere Regeln fÃ¼r Netzteile. LadegerÃ¤te mÃ¼ssen dann mindestens einen USB-C-Anschluss besitzen, abnehmbare Kabel unterstÃ¼tzen und hÃ¶here Effizienzstandards erfÃ¼llen. Die neuen Vorgaben betreffen Netzteile bis 240 Watt Leistung und sollen den Energieverbrauch und den COâ‚‚-AusstoÃŸ senken. Zudem fÃ¼hrt die EU ein neues â€žCommon Chargerâ€œ-Logo ein, das Verbrauchern zeigt, welche GerÃ¤te kompatibel sind und wie viel Leistung sie liefern.Â http://bit.ly/sm73-eu