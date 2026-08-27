Crowdfunding-Gadgets im Check: MiixKey, Ultrahuman Ring Pro, Vastnaut One 4×4, Zerowriter Fold

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Exoskelett fÃ¼r Abenteurer

Dieses Exoskelett unterstÃ¼tzt mit seinen vier Motoren die HÃ¼ft- und Kniegelenke (beziehungsweise die dazugehÃ¶rigen Muskeln). Gedacht ist das GerÃ¤t einerseits fÃ¼r AktivitÃ¤ten in anspruchsvollem GelÃ¤nde, beispielsweise bei Berg- und Weitwanderungen sowie beim Tragen schwerer Lasten. (Beim Bergauflaufen ist dank des Exoskeletts bis zu 30 Prozent weniger Kraft erforderlich.) Andererseits soll das Gadget auch Benutzer mit BewegungseinschrÃ¤nkungen unterstÃ¼tzen, unter anderem beim Spazierengehen und beim Treppensteigen.

Das Exoskelett wiegt 2,7 Kilogramm. Der austauschbare Akku hÃ¤lt etwa viereinhalb Stunden lang durch.

bit.ly/vastnaut_sm