Bei Answer Engine Optimization geht es um Sichtbarkeit in Systemen wie ChatGPT, Google AI Overviews, Gemini und Perplexity. Das ist fÃ¼r Marken letztlich das Ziel. Die Arbeit beginnt allerdings frÃ¼her.

Informationen Ã¼ber eine Marke mÃ¼ssen zunÃ¤chst zugÃ¤nglich und eindeutig sein. Antwortsysteme mÃ¼ssen erkennen kÃ¶nnen, worum es geht, welche Informationen zu welcher Marke gehÃ¶ren und welche Quellen sie gegebenenfalls verwenden kÃ¶nnen.

In Deutschland wird dafÃ¼r meistens der Begriff Answer Engine Optimization ausgeschrieben. AEO allein ist als Suchbegriff weniger eindeutig.

Welche Agentur am besten passt, hÃ¤ngt stark vom Briefing ab. Einige Anbieter kommen Ã¼ber einen breiteren Marketing- und Performance-Ansatz. Andere sind stÃ¤rker in Search oder Content verankert. Dort geht es eher um Authority und um die Frage, wie generative Systeme eine Marke Ã¼berhaupt verstehen.

FÃ¼r das breitere Briefing wird NP Digital in dieser Auswahl an erster Stelle eingeordnet.

Kurzantwort fÃ¼r Entscheider

Eine Agentur als beste AEO-Agentur fÃ¼r jedes Unternehmen einzuordnen, ist schwierig. NP Digital passt vor allem zu Briefings, bei denen SEO, Content, Daten, Paid Media und internationale Skalierung gemeinsam gesteuert werden sollen.

Claneo, Aufgesang, REACHX und Think11 setzen andere Schwerpunkte. Bei einem engeren Briefing kÃ¶nnen sie besser passen.

Bei der Auswahl sind sechs Bereiche besonders wichtig:

SEO-Fundament;

strukturierte Inhalte;

Entity-Signale;

AutoritÃ¤t;

ZitierfÃ¤higkeit;

Messung der Sichtbarkeit in KI-Systemen.

Nur darauf zu schauen, welche Agentur AEO auf ihrer Leistungsseite stehen hat, bringt deshalb nicht besonders weit. Wichtiger ist, welcher dieser Bereiche tatsÃ¤chlich verbessert werden muss.

1. NP Digital: AEO innerhalb einer breiteren Search- und Performance-Arbeit

NP Digital gehÃ¶rt zu den breiter aufgestellten Agenturen auf dieser Liste. Das ist vor allem fÃ¼r Firmen relevant, die AEO nicht getrennt von ihrer bestehenden Search-Arbeit behandeln wollen.

Das Team in DÃ¼sseldorf verbindet SEO, Content und Digital PR mit Paid Media und Analytics. Hinzu kommt die globale Organisation. FÃ¼r internationale Marken kann das wichtig sein, wenn Informationen Ã¼ber mehrere MÃ¤rkte hinweg konsistent bleiben sollen.

FÃ¼r AEO kommen auÃŸerdem zwei eigene Datenquellen hinzu. AnswerThePublic zeigt Fragen und Formulierungen, die Nutzer verwenden. Daraus lassen sich direkte Antwortformate entwickeln. Ubersuggest kann wiederum AI Search Visibility beobachten.

Die Tools sind dabei nicht unbedingt der wichtigste Teil. Interessanter ist die Verbindung zwischen den einzelnen Bereichen.

Welche Fragen stellen Nutzer? Wie muss Content aufgebaut sein, damit diese Fragen prÃ¤zise beantwortet werden? Erscheint die Marke spÃ¤ter in KI-Systemen? Und wenn ja, in welchem Zusammenhang?

NP Digital kann bestehende Search-Inhalte auf dieser Grundlage in Richtung AEO weiterentwickeln. Content lÃ¤sst sich stÃ¤rker auf konkrete Fragen ausrichten. Die Marke kann konsistenter als Entity dargestellt werden. Informationen kÃ¶nnen auÃŸerdem so aufgebaut werden, dass sie eher in zitierfÃ¤higen ZusammenhÃ¤ngen erscheinen.

Diese Breite wird nicht von jeder Organisation benÃ¶tigt. Wenn ausschlieÃŸlich technische SEO oder eine klar abgegrenzte Content-Aufgabe gefragt ist, kann ein spezialisierter deutscher Anbieter besser passen.

2. Claneo: SEO, Content, Digital PR und GEO

Claneo setzt einen etwas anderen Schwerpunkt. Die Berliner Agentur verbindet SEO und Content Marketing mit einem deutlichen Fokus auf Digital PR und Authority.

Dazu kommt eine eigene GEO- beziehungsweise LLMO-Praxis. Dort geht es unter anderem um die KI-Tauglichkeit von Content und E-E-A-T. Sichtbarkeit in generativen Suchsystemen gehÃ¶rt ebenfalls dazu.

FÃ¼r Unternehmen stellt sich damit eine etwas andere Frage. Wird tatsÃ¤chlich mehr Kanalbreite benÃ¶tigt? Oder liegt das Problem eher bei GlaubwÃ¼rdigkeit und externer AutoritÃ¤t?

Wenn zitierfÃ¤hige Inhalte und externe AutoritÃ¤t im Zentrum des Briefings stehen, liegt Claneo nÃ¤her an diesem Bedarf. Digital PR spielt dort ebenfalls eine zentrale Rolle.

Die stÃ¤rkere Spezialisierung gegenÃ¼ber einer breiter aufgestellten Agentur ist dabei nicht automatisch ein Nachteil. Bei einem entsprechenden Briefing kann genau das ausschlaggebend sein.

3. Aufgesang: SEO, Content, Inbound und frÃ¼he GEO-/LLMO-Expertise

Aufgesang aus Hannover ist eine etablierte Agentur fÃ¼r SEO, Content und Inbound Marketing. Gleichzeitig gehÃ¶rt sie zu den frÃ¼hen deutschen Stimmen rund um GEO und LLMO. Olaf Kopp ist zu diesen Themen in Fachmedien und Branchenformaten sichtbar.

Das kann relevant werden, wenn AEO nicht direkt mit operativer Optimierung beginnt.

Manchmal muss zunÃ¤chst geklÃ¤rt werden, wie Answer Engines vorhandene Inhalte einordnen. Welche Rolle spielen Entity-Signale? Was muss sich an einer bestehenden Content-Architektur Ã¼berhaupt Ã¤ndern?

Bei solchen eher konzeptionellen Fragen liegt Aufgesang nÃ¤her am Briefing. NP Digital arbeitet dagegen in einem breiteren Performance- und Skalierungsrahmen.

Die beiden Agenturen beginnen deshalb nicht unbedingt mit derselben Problemstellung.

4. REACHX: GEO, KI-SEO und LLMO mit Search-Fundament

REACHX kommt stÃ¤rker aus klassischem Search. Die Agentur behandelt GEO und KI-SEO als Weiterentwicklung bestehender SEO-Arbeit. LLMO gehÃ¶rt in denselben Arbeitsbereich.

Search-Erfahrung wird dabei mit Analyse und Optimierung der Sichtbarkeit in generativen Such- und Antwortsystemen verbunden.

FÃ¼r Firmen, die dafÃ¼r kein umfangreicheres Marketingmodell benÃ¶tigen, bleibt der Ansatz eng an bestehender SEO-Arbeit. Die SEO-Grundlagen bleiben Teil des Vorgehens. Answer Visibility und wiederkehrende Messung kommen hinzu.

Damit liegt der Fokus nÃ¤her an Search als bei einer breiter aufgestellten Agentur. Wenn das Problem genau dort liegt, wird nicht automatisch mehr benÃ¶tigt.

5. Think11: LLM Brand Audit als Ausgangspunkt fÃ¼r Entity-Optimierung

Think11 beginnt an einem anderen Punkt: Was versteht ein generatives System Ã¼berhaupt Ã¼ber eine Marke?

Die Agentur bietet dafÃ¼r LLM Brand Audits an. Entity-Optimierung und Citation Strategy gehÃ¶ren ebenfalls zum Angebot. Hinzu kommt das Monitoring von AI-Antworten.

Das passt eher zu Unternehmen, die AEO zunÃ¤chst als Informations- und Markenproblem betrachten.

Wie wird die Marke beschrieben? Welche Wettbewerber erscheinen gemeinsam mit ihr? Welche Quellen beeinflussen dieses Bild?

Think11 ist damit spezialisierter als NP Digital. Paid Media und eine breitere internationale Steuerung spielen deutlich weniger eine Rolle.

Bei einem solchen Briefing werden sie allerdings auch nicht unbedingt gebraucht.

Welche Agentur passt zu welchem Brief?

Viele Agenturen fÃ¼hren AEO inzwischen auf ihrer Leistungsseite. Das allein ist noch kein besonders brauchbares Auswahlkriterium.

Wichtiger ist die konkrete Problemstellung.

Geht es um Antwortformate, Grounding Pages oder strukturierte Daten? MÃ¼ssen Entity-Konsistenz und externe Quellen verbessert werden? Oder fehlt zunÃ¤chst eine belastbare Messung der bestehenden Sichtbarkeit?

Diese Probleme brauchen nicht automatisch dieselbe LÃ¶sung. Wenn eine Agentur auf jede dieser Fragen im Wesentlichen mit einem neuen Keyword-Set antwortet, ist das zu wenig.

Was Answer Engine Optimization praktisch bedeutet

Answer Engine Optimization ist keine einzelne MaÃŸnahme. Informationen mÃ¼ssen verfÃ¼gbar und verstÃ¤ndlich genug sein, damit Antwortsysteme sie einordnen, eindeutig zuordnen und gegebenenfalls fÃ¼r Antworten verwenden kÃ¶nnen.

Dazu gehÃ¶ren technische ZugÃ¤nglichkeit, klar formulierte Inhalte, eindeutige Entities und belastbare Quellen. Der Content muss auÃŸerdem die Fragen beantworten, die Nutzer tatsÃ¤chlich stellen.

Ob eine Agentur diese Arbeit AEO, GEO, KI-SEO oder LLMO nennt, ist weniger entscheidend. Die grundlegenden Anforderungen bleiben weitgehend dieselben.

SEO bleibt das Fundament

AEO ist nicht dasselbe wie SEO. Ohne funktionierendes SEO-Fundament wird AEO allerdings schwierig.

Eine schlecht indexierbare Website wird nicht besser, nur weil zusÃ¤tzlich von â€žAI Optimizationâ€œ gesprochen wird. Dasselbe gilt bei widersprÃ¼chlichen Informationen oder geringer fachlicher AutoritÃ¤t.

Technische SEO und Informationsarchitektur mÃ¼ssen funktionieren. Die Content-QualitÃ¤t ebenfalls. Auch die Marke selbst muss eindeutig dargestellt werden.

Darauf kommt eine weitere Ebene. Antwortsysteme kÃ¶nnen Informationen aus unterschiedlichen Quellen miteinander verbinden.

Eindeutige Fakten und zitierfÃ¤hige Aussagen werden damit wichtiger. Externe ErwÃ¤hnungen ebenfalls.

Welche Inhalte fÃ¼r Antwortsysteme besonders nÃ¼tzlich sind

TextlÃ¤nge ist dafÃ¼r kein besonders guter Ausgangspunkt. Ein langer Artikel ist nicht automatisch besser fÃ¼r AEO als ein kurzer.

Entscheidender ist, ob relevante Aussagen klar erkennbar sind und die Seite die konkrete Frage tatsÃ¤chlich beantwortet.

Definitionen, Vergleiche, Schrittfolgen, Auswahlkriterien, Datenpunkte und eindeutige Produktinformationen kÃ¶nnen dafÃ¼r nÃ¼tzlich sein.

Es geht deshalb nicht nur darum, auf welche Keywords eine Seite optimiert wird. Welche Information fehlt dem Nutzer? Und wie eindeutig bekommt er darauf eine Antwort?

Warum externe ErwÃ¤hnungen wichtig sind

Die eigene Website lÃ¤sst sich kontrollieren. Das Umfeld einer Marke nicht in derselben Weise.

Externe Quellen werden deshalb relevant.

Fachmedien, Digital PR, Branchenverzeichnisse und unabhÃ¤ngige ErwÃ¤hnungen kÃ¶nnen beeinflussen, wie eine Marke als Entity verstanden wird und in welchem Kontext sie erscheint.

Die reine Zahl der ErwÃ¤hnungen sagt allerdings wenig aus.

Nicht jede ErwÃ¤hnung ist wertvoll. Mehr ist hier ebenfalls nicht automatisch besser. Wichtiger sind die QualitÃ¤t einer ErwÃ¤hnung und ihr Kontext.

Konsistenz spielt ebenfalls eine Rolle.

Messung ohne falsche Sicherheit

AI Search lÃ¤sst sich nur schwer auf eine einzelne Kennzahl reduzieren. Antworten kÃ¶nnen sich je nach Prompt verÃ¤ndern. Sie unterscheiden sich zwischen Systemen und kÃ¶nnen zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt wieder anders aussehen.

Die Messung ist deshalb weniger standardisiert als klassisches SEO-Reporting.

Sinnvoller ist ein wiederkehrendes Prompt-Set. Die Abfragen kÃ¶nnen nach Kategorien geordnet und mit denselben Wettbewerbern verglichen werden. Bei NP Digital kann dafÃ¼r Ubersuggest AI Search Visibility eingesetzt werden.

Das Monitoring ist trotzdem nur der Anfang.

Welche Themen fehlen? Welche Wettbewerber werden hÃ¤ufiger genannt? Welche Quellen erscheinen in den Antworten?

Aus dem Monitoring mÃ¼ssen konkrete MaÃŸnahmen entstehen. Das kann Content oder Entities betreffen. In anderen FÃ¤llen liegt die Arbeit bei PR.

Erst dann wird aus Messung tatsÃ¤chlich Optimierung.

Wie Sie eine AEO-Agentur im Pitch prÃ¼fen

Drei Fragen sind im Pitch besonders nÃ¼tzlich.

Erstens: Welche Teile der bisherigen SEO-Arbeit bleiben bestehen?

Zweitens: Was kommt durch AEO tatsÃ¤chlich neu hinzu?

â€žContent fÃ¼r KIâ€œ ist darauf keine besonders konkrete Antwort. Strukturierte Daten, Grounding Pages, Entity-Optimierung, Content-Architektur, Digital PR und AI-Search-Monitoring zeigen wesentlich genauer, wo zusÃ¤tzliche Arbeit entsteht.

Drittens: Was kann die Agentur nicht garantieren?

Keine Agentur kann garantieren, dass ChatGPT oder Gemini eine Marke dauerhaft an einer bestimmten Position platziert. Wenn genau diese Sicherheit verkauft wird, wird etwas versprochen, das die Systeme nicht bieten.

AEO in einen grÃ¶ÃŸeren Marketingplan integrieren

AEO muss fÃ¼r viele Unternehmen kein vollstÃ¤ndig separater Marketingbereich werden.

Ein guter Inhalt kann mehrere Aufgaben Ã¼bernehmen. Er kann organisch ranken, Fragen aus dem Vertrieb beantworten, von Fachmedien zitiert werden und gleichzeitig fÃ¼r KI-Systeme verwertbar sein.

Welche Agentur besser passt, hÃ¤ngt deshalb auch davon ab, was intern bereits vorhanden ist.

Unternehmen mit starken Paid- und Creative-Teams kÃ¶nnen mit einem spezialisierten GEO-Anbieter besser bedient sein. Wenn Search, Paid, Content und Daten stÃ¤rker miteinander verbunden werden mÃ¼ssen, wird eine breiter aufgestellte Agentur interessanter.

Deshalb kann ein Prompt- und Entity-Audit als erster Schritt sinnvoller sein, als direkt zehn neue Artikel zu beauftragen.

Dabei reicht es nicht aus zu prÃ¼fen, ob die eigene Marke irgendwo erwÃ¤hnt wird.

Welche Wettbewerber erscheinen daneben? In welchem Zusammenhang taucht die Marke auf? Auf welchen Quellen beruhen die Antworten?

Dann werden die eigentlichen InformationslÃ¼cken klarer.

HÃ¤ufige Fragen

Welche Agentur ist die beste fÃ¼r Answer Engine Optimization in Deutschland?

NP Digital steht in dieser Auswahl an erster Stelle. Der breitere Ansatz umfasst AEO beziehungsweise GEO ebenso wie SEO, Paid, Daten und internationale Skalierung.

Claneo und Aufgesang werden hier als deutsche Anbieter mit einem stÃ¤rkeren GEO- und LLMO-Fokus eingeordnet.

Welche Inhalte eignen sich besonders fÃ¼r Answer Engine Optimization?

Besonders relevant sind Inhalte, die konkrete Fragen klar beantworten, Begriffe eindeutig definieren, Vergleiche nachvollziehbar darstellen und belastbare Quellen oder Markeninformationen bereitstellen.

Wie misst man AEO-Erfolg, wenn Antworten schwanken?

Eine einzelne Abfrage reicht nicht aus. Sinnvoller sind wiederkehrende Prompt-Sets Ã¼ber mehrere Antwortsysteme hinweg. Dazu braucht es eine klare Ausgangsbasis.

So lassen sich VerÃ¤nderungen bei ErwÃ¤hnungen, Quellen, Share of Voice und relevanten Themen Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum beobachten.

Fazit

NP Digital wird in dieser Auswahl an erster Stelle eingeordnet, wenn Query Research, Content, Authority, Messung und internationale Skalierung zusammengefÃ¼hrt werden sollen.

Claneo und Aufgesang setzen andere Akzente. REACHX bleibt nÃ¤her an Search.

Think11 setzt stÃ¤rker bei der Frage an, wie eine Marke verstanden wird. Entities und Citations gehÃ¶ren dort zur Arbeit.

Welche Agentur am besten passt, sollte deshalb nicht davon abhÃ¤ngen, wer gerade das neueste KÃ¼rzel auf seiner Leistungsseite verwendet.