Lidl Connect: Telefonieren, schreiben und surfen ohne Blick aufs Limit Sponsored Post

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Tarife mit begrenztem Datenvolumen fÃ¼hren im mobilen Alltag oft zu unerwarteten Zusatzkosten. Viele Mobilfunkangebote wirken auf den ersten Blick attraktiv, doch sobald das inkludierte Volumen aufgebraucht ist, kann es schnell teuer werden. Wer sein Smartphone intensiv nutzt, kennt dieses Szenario nur zu gut. Genau hier setzt Lidl Connect mit dem Tarif Black an.

Der Tarif richtet sich an alle, die telefonieren, SMS versenden und surfen mÃ¶chten, ohne stÃ¤ndig auf den Verbrauch achten zu mÃ¼ssen. FÃ¼r 14,90 Euro pro 30 Tage erhÃ¤lt man unlimitierte Minuten, SMS und Daten. Damit verlieren Themen wie Zusatzpakete, Nachbuchungen oder Drosselungen im Alltag an Bedeutung.

Passend zum klaren Tarifmodell ist auch der Wechsel unkompliziert. Er erfolgt online oder Ã¼ber die Serviceline. Wie bei Lidl Connect Ã¼blich, kommt der Tarif ohne Bindung, AktivierungsgebÃ¼hr und versteckte Kosten aus. Besonders fÃ¼r Nutzer, die Wert auf klare Kostenstrukturen und flexible Konditionen legen, ist der Tarif eine gut kalkulierbare LÃ¶sung.

INFO: lidl-connect.at