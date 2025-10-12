Honor mit krÃ¤ftigem Absatz-Plus bei Falt-Smartphones

Der europÃ¤ische Folding-Markt wÃ¤chst rasant: 2024 legen die VerkÃ¤ufe um 37 % zu, buchÃ¤hnliche Modelle sogar um 60 %. Treiber ist HONOR, das seinen Marktanteil innerhalb eines Jahres von 11 auf 34 % steigerte. Nach dem Erfolg von Magic V2 und V3 ist nun das Magic V5 in Europa erhÃ¤ltlich. Es setzt mit 5.820 mAh Akku, IP59-Schutz und neuer Scharniertechnik neue MaÃŸstÃ¤be im Premiumsegment. Counterpoint prognostiziert bis 2028 fast 4 Mio. verkaufte Foldings pro Jahr in Europa.

