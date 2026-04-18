Crowdfunding-Gadgets im Check: eInkCal Mark II, Enor E1, Slo, Fabisense Mars

Â Enor E1 ist ein SpielgefÃ¤hrte fÃ¼r Katzen und Hunde, das dafÃ¼r sorgen soll, dass Ihr Haustier sich nicht langweilt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Der 13 mal 13 mal 12,5 Zentimeter groÃŸe Roboter kann das Tier in der Wohnung aufspÃ¼ren und sich dann spielerisch bewegen, um es zu unterhalten. Dank Kamera, Mikrofon und Lautsprecher ist es Ihnen mÃ¶glich, sich aus der Ferne mit Ihrem Tier zu unterhalten. Ein optionaler Aufsatz erlaubt es Ihnen auÃŸerdem, Ihrem Haustier Leckerli zuzuwerfen.