Crowdfunding-Gadgets im Check: eInkCal Mark II, Enor E1, Slo, Fabisense Mars

Der Wandkalender eInkCal Mark II besteht aus zwei 13,3-Zoll-Farbbildschirmen, die digitale Tinte verwenden und daher so wenig Strom verbrauchen, dass eine Akkuladung fÃ¼r einen Betrieb von Ã¼ber zwei Monaten reicht. Der Kalender kann seine Termine mit dem Google-Kalender synchronisieren, zeigt eine Monatsansicht und hÃ¤lt auch Wetterinformationen bereit. Bislang ist dieser nur in Form einer Bauanleitung plus dazugehÃ¶riger Software verfÃ¼gbar. In Zukunft soll aber auch eine gebrauchsfertige AusfÃ¼hrung erhÃ¤ltlich sein. bit.ly/eInkCal_Mark
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Â SpielgefÃ¤hrte fÃ¼r Haustiere – Enor E1
Â Enor E1 ist ein SpielgefÃ¤hrte fÃ¼r Katzen und Hunde, das dafÃ¼r sorgen soll, dass Ihr Haustier sich nicht langweilt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Der 13 mal 13 mal 12,5 Zentimeter groÃŸe Roboter kann das Tier in der Wohnung aufspÃ¼ren und sich dann spielerisch bewegen, um es zu unterhalten. Dank Kamera, Mikrofon und Lautsprecher ist es Ihnen mÃ¶glich, sich aus der Ferne mit Ihrem Tier zu unterhalten. Ein optionaler Aufsatz erlaubt es Ihnen auÃŸerdem, Ihrem Haustier Leckerli zuzuwerfen. http://bit.ly/enor_e1
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Â Trinkhalm mit Temperaturregulierung – Slo
Dieser Trinkhalm aus Stahl kann heiÃŸe GetrÃ¤nke etwas abkÃ¼hlen und kalte GetrÃ¤nke etwas erwÃ¤rmen, bevor sie im Mund landen. Das wird ganz ohne ElektrizitÃ¤t durch die Verwendung eines Phasenwechselmaterials erreicht, das WÃ¤rme speichern und wieder abgeben kann. Der Trinkhalm ist 20 Zentimeter lang, hat einen Durchmesser von 1,2 Zentimetern und wiegt 75 Gramm. http://bit.ly/trinkhalm_slo
LuftqualitÃ¤tsmessgerÃ¤t – Fabisense Mars
Dieses Gadget misst die LuftqualitÃ¤t â€“ konkret: den Kohlenmonoxidgehalt, den Kohlendioxidgehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur. Das GerÃ¤t hat einen eigenen Bildschirm, kann aber seine Daten auch per Bluetooth an eine Smartphone-App Ã¼bertragen. Nebenbei kann das 7,4 mal 7,4 mal 3,2 Zentimeter groÃŸe und 80 Gramm schwere GerÃ¤t auch als Taschenlampe dienen. Dank der magnetischen RÃ¼ckseite lÃ¤sst sich das MessgerÃ¤t leicht an metallischen OberflÃ¤chen befestigen. http://bit.ly/fabisense