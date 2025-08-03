Unicorn Cati: PlÃ¼schtier mit KI

Hartmut Schumacher 3. August 2025 Comments Off on Unicorn Cati: PlÃ¼schtier mit KI Kommentar(e)

Das Einhorn Cati ist ein PlÃ¼schtier, das mit kÃ¼nstlicher Intelligenz aufwarten kann und hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Kinder zwischen 2 und 7 Jahren gedacht ist. Das Spielzeug ist in der Lage, Geschichten zu erzÃ¤hlen, Musik abzuspielen und sich mit den Kindern zu unterhalten. Bei den Unterhaltungen ist die KI laut Hersteller auf â€ž100 % geprÃ¼fte, pÃ¤dagogische und kindersichere Inhalteâ€œ beschrÃ¤nkt. Ãœber eine App kÃ¶nnen die Eltern die Inhalte verwalten, die Fortschritte des Kindes verfolgen und auch personalisierte Sprachnachrichten eingeben, die dem Kind spÃ¤ter in Catis Stimme vorgespielt werden.

 

 

erreicht: 16.827 â‚¬
Ziel: 2.647 â‚¬
bit.ly/unicorn-cati
07.08.2025_0942

TAGS » , ,
VERÖFFENTLICHT IN » Crowdfunding
auf Facebook teilen auf Google+ teilen auf Twitter teilen
pic_HS

Hartmut Schumacher   Redakteur

Hartmut ist ganz vernarrt in Smartphones und Tablets. Allerdings hielt er auch schon Digitaluhren fÃ¼r eine ziemlich tolle Erfindung. Er betrachtet Gedankenstriche als nÃ¼tzliche Strukturierungsmittel â€“ und schreibt nur gelegentlich in der dritten Person Ã¼ber sich selbst.

Kennst du schon unsere Magazine?

Alle Magazine anzeigen