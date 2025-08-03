Unicorn Cati: PlÃ¼schtier mit KI Hartmut Schumacher

Das Einhorn Cati ist ein PlÃ¼schtier, das mit kÃ¼nstlicher Intelligenz aufwarten kann und hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Kinder zwischen 2 und 7 Jahren gedacht ist. Das Spielzeug ist in der Lage, Geschichten zu erzÃ¤hlen, Musik abzuspielen und sich mit den Kindern zu unterhalten. Bei den Unterhaltungen ist die KI laut Hersteller auf â€ž100 % geprÃ¼fte, pÃ¤dagogische und kindersichere Inhalteâ€œ beschrÃ¤nkt. Ãœber eine App kÃ¶nnen die Eltern die Inhalte verwalten, die Fortschritte des Kindes verfolgen und auch personalisierte Sprachnachrichten eingeben, die dem Kind spÃ¤ter in Catis Stimme vorgespielt werden.

erreicht: 16.827 â‚¬

Ziel: 2.647 â‚¬

bit.ly/unicorn-cati

