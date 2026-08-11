A1 schaltet 2G-Funkstandard im Mai 2028 ab Philipp Lumetsberger

A1 plant, den 2G-Standard im Mai 2028 im eigenen Mobilfunknetz abzuschalten. Der Schritt ist Teil der laufenden Netzmodernisierung und soll KapazitÃ¤ten fÃ¼r aktuelle Mobilfunktechnologien schaffen. 2G stammt aus den frÃ¼hen 1990er-Jahren und erfÃ¼llt heutige Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Energieeffizienz nur noch bedingt. Viele Netzbetreiber in Europa haben Ã¤hnliche Schritte bereits umgesetzt oder angekÃ¼ndigt. A1 informiert betroffene Kunden frÃ¼hzeitig und unterstÃ¼tzt sie beim bevorstehenden Umstieg auf neuere Mobilfunktechnologien.