Messdaten zeigen: A1 an der Spitze Philipp Lumetsberger

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.Â Genau dort setzt der smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Das SMARTPHONE Magazin hat dem Ã¶sterreichischen Telekommunikationsanbieter A1 im Rahmen eines Besuchs mehrere Auszeichnungen Ã¼berreicht. Diese spiegeln die Ergebnisse aus dem groÃŸen Netztest 2026 sowie aus Benchmarktests zu 5G, Glasfaser-Internet und 5G-Internet-Cubes wider. In allen Tests konnte A1 mit starken Messwerten Ã¼berzeugen und sich als Testsieger behaupten. Die Auszeichnungen basieren auf umfangreichen, datengetriebenen Analysen mit hunderttausenden Messpunkten und bilden die tatsÃ¤chliche Performance im Alltag ab. Ziel der Tests ist es, QualitÃ¤t transparent zu machen und Konsumenten eine fundierte Orientierung bei der Wahl von Netz- und Internetangeboten zu bieten.

a1.net