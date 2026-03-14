Messdaten zeigen: A1 an der Spitze

Philipp Lumetsberger 14. March 2026 Comments Off on Messdaten zeigen: A1 an der Spitze Kommentar(e)

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.Â Genau dort setzt der smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Das SMARTPHONE Magazin hat dem Ã¶sterreichischen Telekommunikationsanbieter A1 im Rahmen eines Besuchs mehrere Auszeichnungen Ã¼berreicht. Diese spiegeln die Ergebnisse aus dem groÃŸen Netztest 2026 sowie aus Benchmarktests zu 5G, Glasfaser-Internet und 5G-Internet-Cubes wider. In allen Tests konnte A1 mit starken Messwerten Ã¼berzeugen und sich als Testsieger behaupten. Die Auszeichnungen basieren auf umfangreichen, datengetriebenen Analysen mit hunderttausenden Messpunkten und bilden die tatsÃ¤chliche Performance im Alltag ab. Ziel der Tests ist es, QualitÃ¤t transparent zu machen und Konsumenten eine fundierte Orientierung bei der Wahl von Netz- und Internetangeboten zu bieten.

a1.net

A1 Smartphone Ãœbergabe 4-blog

AWARD-Ãœbergabe bei A1 â€“ v.r.n.l.: Christian LaquÃ© (CTO, A1), Marianne Gutzelnig (Verlagsleitung, CDA Verlag GmbH), Lukas Wenzel-Horner (Projektleitung, CDA Verlag GmbH); Bild: CDA Verlag GmbH

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