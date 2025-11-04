Sicherheit steht an erster Stelle – Wie A1 mit Innovation und AufklÃ¤rung gegen CyberkriminalitÃ¤t vorgeht Sponsored Post

Warum ist digitale Sicherheit heute â€“ speziell auf dem Smartphone wichtiger denn je?

Smartphones sind lÃ¤ngst zu unserem digitalen Lebensmittelpunkt geworden. Wir erledigen damit BankgeschÃ¤fte, kommunizieren privat und beruflich, shoppen online und speichern persÃ¶nliche Daten. Diese zentrale Rolle macht sie besonders anfÃ¤llig fÃ¼r Cyberangriffe. Die Bedrohungslage hat sich in den letzten Jahren massiv verschÃ¤rft â€“ Cybercrime ist endgÃ¼ltig in unseren Wohnzimmern angekommen, es sind damit auch Privatnutzer verstÃ¤rkt ins Visier von Online-Kriminellen geraten. Deshalb ist es essenziell, dass digitale Sicherheit nicht nur fÃ¼r Unternehmen, sondern auch fÃ¼r Konsument:innen hÃ¶chste PrioritÃ¤t hat.

Welche Entwicklungen beobachten Sie aktuell bei Cyberangriffen, die fÃ¼r private Nutzer besonders relevant sind?

Wir sehen eine starke Zunahme von sogenannten â€žSocial Engineeringâ€œ-Angriffen â€“ etwa Fake-SMS von angeblichen Paketdiensten oder von meiner â€žTochterâ€œ, die Nutzer dazu verleiten, auf schÃ¤dliche Links zu klicken. Wenn ich auf den Link klicke kann zum Beispiel die Schadsoftware â€žFlu Botsâ€œ installiert werden, die sensible Daten wie Bank- oder Login-Informationen ausliest. Die Angriffe sind oft tÃ¤uschend echt und emotional aufgeladen, was sie besonders gefÃ¤hrlich macht. Die Zahl der Kundenanfragen zu solchen Betrugsversuchen ist enorm â€“ in Spitzenzeiten erreichen uns hunderte pro Tag.

Welche konkreten SicherheitslÃ¶sungen bietet A1 seinen Kunden an?

A1 verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Mit dem â€žSicher Shoppen Paketâ€œ bieten wir fÃ¼r nur 4,90 Euro pro Monat ein umfassendes Schutzpaket, das unter anderem einen Passwortmanager, eine VPN-Funktion und den â€žA1 IdentitÃ¤tsschutzâ€œ umfasst, welcher persÃ¶nliche Daten Ã¼berwacht und bei IdentitÃ¤tsdiebstahl zur Seite steht. Mit A1.net/securityhub haben wir eine Website geschaffen, die die aktuelle Bedrohungslage und die neuesten Sicherheitsgefahren einfach zusammenfasst: wenn ich eine SMS oder ein Mail bekomme, das mir komisch vorkommt, kann ich hier nachsehen. Und weil wir wissen, dass das Thema Security nicht selbsterklÃ¤rend ist, kann man sich hier auch zu einem kostenlosen, 5-teiligen Training anmelden.

Sicherheitstools werden oft als kompliziert empfunden â€“ wie stellen Sie sicher, dass Ihre LÃ¶sungen einfach nutzbar sind?

Das ist ein zentraler Punkt. Sicherheit darf kein Expertenthema sein. Unsere LÃ¶sungen sind so konzipiert, dass sie intuitiv funktionieren â€“ mit klaren BenutzeroberflÃ¤chen und automatisierten Schutzmechanismen. Bei unserem Echtzeit-Phishing-Schutz â€žA1 Onlineschutzâ€œ etwa lÃ¤uft vieles im Hintergrund, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer aktiv eingreifen mÃ¼ssen. Und wenn doch Fragen auftauchen, stehen das A1 Service-Team und die Kolleginnen und Kollegen in den A1 Shops bereit. Wir setzen auf einfache Sprache, verstÃ¤ndliche ErklÃ¤rungen und persÃ¶nliche UnterstÃ¼tzung â€“ online wie offline.

Welche Rolle spielt AufklÃ¤rung? Bietet A1 seinen Kunden Tipps oder Schulungen fÃ¼r den sicheren Umgang mit dem Smartphone?

AufklÃ¤rung ist fÃ¼r uns ein SchlÃ¼ssel zur digitalen Sicherheit. Und das in jeder Altersklasse. Am A1 digital.campus, der grÃ¶ÃŸten privaten, kostenlosen digitalen Bildungseinrichtung Ã–sterreichs bieten wir zum Beispiel Kurse wie â€žMeine Spuren im Internet verwischen â€“ MÃ¶glichkeiten und Gefahren von persÃ¶nlichen Daten onlineâ€œ fÃ¼r SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler an, die A1 Seniorenakademie bietet ebenfalls Kurse zur Internet-Sicherheit an â€“ ebenfalls kostenlos. Wir erklÃ¤ren, wie man sichere PasswÃ¶rter erstellt, woran man Phishing erkennt und wie man sein GerÃ¤t absichert. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein zu schÃ¤rfen und digitale Selbstverteidigung zur SelbstverstÃ¤ndlichkeit zu machen.

Welche Trends sehen Sie im Bereich Mobile Security in den nÃ¤chsten 2â€“3 Jahren?

Wir erwarten, dass Sicherheit noch stÃ¤rker in die GerÃ¤te und Betriebssysteme integriert wird â€“ Stichwort â€žSecurity by Designâ€œ. Gleichzeitig wird die Bedrohungslage komplexer: KÃ¼nstliche Intelligenz wird nicht nur zur Verteidigung, sondern auch von Angreifern eingesetzt. Daher braucht es intelligente Schutzmechanismen, die sich dynamisch an neue Gefahren anpassen. A1 wird hier weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen und Sicherheit einfach, effektiv und fÃ¼r alle zugÃ¤nglich machen.