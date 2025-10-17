TP-Link Wi-Fi 8 Test enthÃ¼llt: Das WLAN der Zukunft ist nÃ¤her als gedacht Philipp Lumetsberger

TP-Link hat einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des nÃ¤chsten WLAN-Standards gefeiert: den ersten erfolgreichen Test von Wi-Fi 8. Im Gegensatz zu frÃ¼heren WLAN-Generationen, bei denen vor allem hÃ¶here Datenraten im Vordergrund standen, legt Wi-Fi 8 den Fokus auf stabilere und zuverlÃ¤ssige Verbindungen, selbst wenn viele GerÃ¤te gleichzeitig online sind oder das Signal schwach ist.

Der neue Standard arbeitet weiterhin auf den bekannten FunkbÃ¤ndern und kann theoretisch sehr hohe Datenraten Ã¼bertragen. Der entscheidende Vorteil liegt jedoch in der verbesserten Verbindungssicherheit und Performance. Anwendungen wie Streaming, Online-Gaming oder Videoanrufe sollen dadurch flÃ¼ssiger laufen, mit weniger Unterbrechungen oder VerzÃ¶gerungen.

Der erfolgreiche Test von TP-Link zeigt, dass Wi-Fi 8 bereits jetzt praktikabel ist, auch wenn die offizielle Zertifizierung des Standards erst fÃ¼r 2028 erwartet wird. In Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen konnte TP-Link die Praxistauglichkeit demonstrieren und beweisen, dass zukÃ¼nftige WLAN-Netze noch zuverlÃ¤ssig werden kÃ¶nnen â€“ ein entscheidender Fortschritt fÃ¼r Haushalte und Unternehmen, die immer mehr vernetzte GerÃ¤te nutzen.

Mit Wi-Fi 8 kÃ¶nnten Internetverbindungen in Zukunft stabiler, schneller und komfortabler werden â€“ ein wichtiger Schritt, um den steigenden Anforderungen moderner Anwendungen gerecht zu werden.

Quelle: https://www.tp-link.com/de/wifi8/