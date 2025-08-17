Unlimitiertes SurfvergnÃ¼gen und Roaming mit A1

A1 Family bringt Ordnung in den Familientarif-Dschungel und spart Geld: Bereits ab dem zweiten Tarif gibtâ€™s monatliche Boni, auch fÃ¼r Kids- und Jugendtarife.

Viele Familien in Ã–sterreich setzen bei ihren KommunikationslÃ¶sungen auf einen

Mix unterschiedlichster Anbieter: gÃ¼nstige SIM-Karten vom Discounter fÃ¼r die Kinder, Streaming-Abos Ã¼ber das Konto der Eltern und ein stÃ¤ndiger Tarifvergleich auf der

Suche nach dem besten Angebot. A1, Ã–sterreichs fÃ¼hrender Kommunikationsanbieter, macht damit jetzt Schluss â€“ mit A1 Family. Das neue Vorteilsprogramm bringt Ordnung, spart Geld und vereint die gesamte Kommunikation der Familie unter einem Dach.

Ein Tarif fÃ¼r alle â€“ und alle profitieren

A1 Family ersetzt das bisherige Programm A1 Connect Plus und bringt mehr FlexibilitÃ¤t und deutlich einfachere Vorteile. Schon ab dem zweiten A1 Tarif an derselben Adresse profitieren Kunden von einem monatlichen Rabatt von 5 Euro â€“ ganz gleich, ob es sich um einen Mobilfunktarif, A1 Cube Internet oder einen klassischen Internetanschluss handelt. Neu ist auch die Integration der Jugend- und Kindertarife: A1 Xcite, A1 Kids und A1 Kids Watch erhalten nun einen Bonus von 3 Euro monatlich â€“ damit wird A1 Family noch attraktiver fÃ¼r junge Zielgruppen und Familien mit Kindern.

Willkommensbonus und Vorteile fÃ¼r treue Kunden

Der neue A1 Family Tarif bietet alles,

was moderne Familien brauchen: unlimitierte Minuten, SMS und satte 60 GB Datenvolumen â€“ zu einem unschlagbaren Preis von nur 9,90 Euro pro Monat. Damit zÃ¤hlt der Tarif zu den gÃ¼nstigsten Angeboten mit 60 GB in ganz Ã–sterreich â€“ natÃ¼rlich inklusive der bewÃ¤hrten A1 NetzqualitÃ¤t, dem mehrfach ausgezeichneten Kundenservice und der praktischen Mein A1-App. Als besonderes Extra fÃ¼r neue A1 Family Mitglieder gibt es 5 Monate Entertainment geschenkt: Wahlweise Netflix Standard oder die Canal+ Kombi â€“ fÃ¼r alle, die diese Dienste in den letzten 12 Monaten nicht Ã¼ber A1 genutzt haben. Und wer einen neuen Handy-Tarif in einen bestehenden A1 Family Haushalt bringt, erhÃ¤lt zusÃ¤tzlich einen 50 Euro Willkommens