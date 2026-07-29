Wie kÃ¶nnen Sie verlorene Fotos von einem Android- Smartphone wiederherstellen?

Wenn Sie schon einmal versehentlich Ihre Fotos gelÃ¶scht oder aus anderen GrÃ¼nden verloren haben, wissen Sie genau, wie sich diese Panik anfÃ¼hlt. Das kann jedem passieren, und gerade jetzt passiert es jemandem. Sie glauben mir nicht? Eine kurze Suche genÃ¼gt, und Sie werden immer wieder Ã¤hnliche verzweifelte BeitrÃ¤ge finden. In einigen heiÃŸt es: â€žBitte helfen Sie mir, meine Fotos zurÃ¼ckzubekommen, sie bedeuten mir allesâ€œ, â€žKann ich dauerhaft gelÃ¶schte Fotos von meinem Android-GerÃ¤t wiederherstellen?â€œ und Ã„hnliches. Die gute Nachricht ist: Sie haben nicht alles verloren. Mit der richtigen Strategie und den richtigen Tools kÃ¶nnen Sie Ihre verlorenen Erinnerungen wiederherstellen.

Hier erfahren Sie, was tatsÃ¤chlich funktioniert â€“ basierend darauf, was in der Regel funktioniert und was nicht.

Verwenden Sie Ihr Smartphone nicht mehr

Bevor Sie eine Software fÃ¼r die Datenrettung fÃ¼r Android herunterladen oder nach anderen LÃ¶sungen suchen, tun Sie zuerst eines: Versetzen Sie Ihr Smartphone in den Flugmodus und nutzen Sie es nicht mehr.

Wenn Android ein Foto â€žlÃ¶schtâ€œ, markiert es diesen Speicherplatz in der Regel als frei. Das Foto wird dabei nicht dauerhaft gelÃ¶scht. Das alte Foto ist mÃ¶glicherweise noch vorhanden, bis etwas Neues darÃ¼ber geschrieben wird. Wenn Sie Ihr Smartphone also wie gewohnt weiterbenutzen â€“ neue Fotos aufnehmen, alte Apps aktualisieren oder neue herunterladen â€“, erhÃ¶hen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das alte Foto durch neu gespeicherte Dateien Ã¼berschrieben wird.

Es gibt keine Garantie dafÃ¼r, dass das Nichtbenutzen Ihres Smartphones Ihr Foto rettet. Die Nutzung Ihres Smartphones unmittelbar nach dem LÃ¶schen der Datei ist jedoch eine der schlechtesten MaÃŸnahmen, die Sie ergreifen kÃ¶nnen, da dies zum dauerhaften Verlust Ihrer Daten fÃ¼hren kann.

Was sollten Sie tun, wenn Sie Ã¼ber ein Backup verfÃ¼gen?

Die Wiederherstellung aus einem Backup ist der einfachste Weg, verlorene oder gelÃ¶schte Fotos wiederherzustellen â€“ vorausgesetzt, Sie haben das GlÃ¼ck, Ã¼ber ein solches zu verfÃ¼gen.

Versuchen Sie es mit der Google-Konto-Sicherung:

Ã–ffnen Sie die App â€žEinstellungenâ€œ auf Ihrem Android-Smartphone.

auf Ihrem Android-Smartphone. Scrollen Sie nach unten, tippen Sie auf â€žKonto Verwaltenâ€œ und anschlieÃŸend auf â€žSichernvon Datenâ€œ.

und anschlieÃŸend auf â€žSichernvon Datenâ€œ. ÃœberprÃ¼fen Sie das Datum der â€žZuletzt gesichertâ€œ oben auf der Seite.

oben auf der Seite. Tippen Sie auf â€žJetzt sichernâ€œ, wenn Sie eine neue Sicherung erzwingen mÃ¶chten, bevor Sie mit den weiteren Schritten fortfahren.

Wenn Sie Ihre Daten auf einem neuen Smartphone oder einem GerÃ¤t wiederherstellen, das auf die Werkseinstellungen zurÃ¼ckgesetzt wurde, wird die Wiederherstellungsoption wÃ¤hrend der Einrichtung automatisch angezeigt.

Schalten Sie das Smartphone ein und befolgen Sie die Einrichtungsschritte auf dem Bildschirm, bis Sie zu â€žDaten kopierenâ€œ gelangen.

WÃ¤hlen Sie â€žAus Sicherung wiederherstellenâ€œ.

Melden Sie sich mit demselben Google-Konto an, das Sie fÃ¼r die ursprÃ¼ngliche Sicherung verwendet haben.

WÃ¤hlen Sie die gewÃ¼nschte Sicherungsdatei aus (diese ist in der Regel mit dem GerÃ¤tenamen und dem Datum gekennzeichnet).

Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist â€“ Apps, Kontakte, Anrufverlauf und Einstellungen werden automatisch wiederhergestellt. Fotos werden separat Ã¼ber Google Fotos wiederhergestellt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei der Datenrettung nur Daten wiederhergestellt werden, die bereits vor dem Verlust des Fotos gesichert wurden. Wenn Sie das Foto vor der Sicherung gelÃ¶scht haben, hilft diese Methode nicht weiter. In diesem Fall mÃ¼ssen Sie Google Fotos oder eine Software fÃ¼r die Datenrettung verwenden.

Probieren Sie Google Fotos aus: ÃœberprÃ¼fen Sie zuerst den Ordner â€žPapierkorbâ€œ. GelÃ¶schte Fotos und Videos sind dort 60 Tage lang restlich, bevor sie endgÃ¼ltig gelÃ¶scht werden, und kÃ¶nnen mit nur einem Fingertipp wiederhergestellt werden.

Wie kÃ¶nnen Sie Android-Daten ohne Sicherung wiederherstellen?

In dieser Situation befinden sich die meisten Menschen. Seien wir ehrlich: Es gibt kein Backup, nur ein mulmiges GefÃ¼hl und eine neue Suche, die bei Google beginnt.

ÃœberprÃ¼fen Sie zuerst den Papierkorb: Viele Galerie-Apps und Dateimanager verfÃ¼gen Ã¼ber einen Papierkorb, von dem Sie nichts wussten. Es lohnt sich, zwei Minuten damit zu verbringen, danach zu suchen, bevor Sie die nÃ¤chste Methode ausprobieren.

PrÃ¼fen Sie app-spezifische Sicherung: Einige Apps, wie beispielsweise WhatsApp, Telegram, Signal usw., verfÃ¼gen oft Ã¼ber eigene Cloud-Backups, selbst wenn Ihr Smartphone selbst noch nie gesichert wurde. Versuchen Sie es einfach â€“ vielleicht haben Sie GlÃ¼ck.

Versuchen Sie es mit einer Android-Software fÃ¼r die Datenrettung. Wenn nichts anderes funktioniert, nutzen Sie die Software fÃ¼r die Datenrettung als letzten Ausweg. Die Software fÃ¼r die Datenrettung durchsucht den Speicher Ihres Smartphones nach restlichen Dateien, die noch nicht durch neue Dateien Ã¼berschrieben wurden.

Probieren Sie â€žStellar Datenrettung for Androidâ€œ aus

Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, empfehle ich Ihnen, mit â€žStellar Datenrettung for Androidâ€œ zu beginnen, da ich diese Software selbst verwendet habe und sie mir dabei geholfen hat, meine Fotos wiederherzustellen. Es handelt sich um die zuverlÃ¤ssigste und benutzerfreundlichste Software auf dem Markt. STELLAR Data Recovery Inc. hat dieses Tool entwickelt, um Daten in den unterschiedlichsten Situationen wiederherzustellen, beispielsweise bei versehentlichem LÃ¶schen, einem Smartphone-Absturz oder einem geleerten Papierkorb â€“ es deckt jedes Szenario ab. Diese Software kann nicht nur Fotos, sondern auch Kontakte, Anrufverlauf, Dokumente, WhatsApp-Medien und gelÃ¶schte Whatsapp Nachrichten wiederherstellen.

Wie verwenden Sie Stellar Android Datenrettung?

1. Laden Sie die Software von der offiziellen STELLAR-Website herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.

2. SchlieÃŸen Sie nun Ihr Android-Smartphone Ã¼ber ein USB-Kabel an.

3. Ã–ffnen Sie die Software und wÃ¤hlen Sie auf dem Bildschirm â€žDatenquelleâ€œ die Option â€žAndroid-Smartphoneâ€œ aus; wÃ¤hlen Sie anschlieÃŸend die Art der Daten, die Sie wiederherstellen mÃ¶chten.

4. Die Software scannt nun Ihr Smartphone. Die Dauer des Scans hÃ¤ngt von der GrÃ¶ÃŸe Ihres Speichers ab.

5. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wird Ihnen eine Vorschau der wiederherstellbaren Dateien angezeigt.

6. WÃ¤hlen Sie die Datei aus, die Sie wiederherstellen mÃ¶chten, und klicken Sie auf â€žDatenrettungâ€œ, um zum nÃ¤chsten Schritt zu gelangen.

7. Speichern Sie die wiederhergestellten Dateien an einem neuen Speicherort, um ein Ãœberschreiben zu vermeiden.

Vorteile

Deckt mit einem einzigen Tool eine breite Palette an Dateiformaten ab, einschlieÃŸlich

WhatsApp-Medien.

WhatsApp-Medien. Root-Zugriff ist nicht erforderlich.

Einfach zu bedienende, schrittweise gefÃ¼hrte BenutzeroberflÃ¤che, die auch fÃ¼r technisch weniger versierte Nutzer leicht verstÃ¤ndlich ist.

Zeigt vor der Datenrettung eine Vorschau der Dateien an.

UnterstÃ¼tzt alle gÃ¤ngigen Smartphone-Marken wie Samsung, Xiaomi, OnePlus und andere.

Nachteile

Kann nicht auf Ihrem Smartphone installiert und ausgefÃ¼hrt werden; zur Nutzung ist ein

PC erforderlich.

PC erforderlich. Das Scannen grÃ¶ÃŸerer SpeichergerÃ¤te kann eine Weile dauern.

Was sollten Sie tun, wenn die Software fÃ¼r die Datenrettung versagt?

Manchmal geht der Schaden Ã¼ber das hinaus, was Software fÃ¼r die Datenrettung beheben kann, beispielsweise bei einem defekten Smartphone, einem Wasserschaden oder einem Speichermedium, das zu stark beschÃ¤digt ist, um ordnungsgemÃ¤ÃŸ gescannt zu werden. In solchen FÃ¤llen ist ein professioneller Dienst fÃ¼r die Datenrettung erforderlich, um verlorene Daten wiederherzustellen. Ein Datenrettungslabor ist der letzte Ausweg, wenn nichts anderes mehr hilft, ist jedoch kostspielig und zeitaufwendig. Es lohnt sich nur, wenn die Daten wirklich nicht ersetzt werden kÃ¶nnen.

Fazit

Der Verlust von Fotos ist sehr belastend, aber es ist nicht das Ende der Welt. Mit den richtigen Methoden oder einer Software fÃ¼r die Datenrettung wie â€žStellar Data Recovery for Androidâ€œ lassen sich Fotos wiederherstellen, was in den meisten FÃ¤llen auch gelungen ist. Ein professioneller Dienst fÃ¼r die Datenrettung bleibt eine Option fÃ¼r die schwierigsten FÃ¤lle. Es ist entscheidend, schnell zu handeln, da jede Minute, in der Sie Ihr Smartphone nutzen, die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung der Fotos verringert. Sobald Sie Ihre wertvollen Erinnerungen wiederhergestellt haben, vergessen Sie nicht, automatische Backups zu aktivieren, damit Sie so etwas nie wieder durchmachen mÃ¼ssen.