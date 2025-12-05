Im Test: Aurzen ZIP Philipp Lumetsberger

Beamer zum Mitnehmen

Fotos: Hersteller

Unterwegs im Handumdrehen einsatzbereit

Kompakte Beamer gibt es viele â€“ mit dem Zip bringt der chinesische Hersteller Aurzen jedoch ein Modell, das sich besonders flexibel einsetzen lÃ¤sst. Zusammengefaltet ist er kaum grÃ¶ÃŸer als ein Falt-Smartphone und passt sogar in die Hosentasche. Aufgeklappt entfaltet sich ein Projektor, das selbststÃ¤ndig steht und unterschiedliche Projektionswinkel ermÃ¶glicht. Der Rahmen besteht aus leichtem Metall, Bedienelemente befinden sich an der Oberseite sowie seitlich. Eine klassische Fernbedienung fehlt, gesteuert wird der Beamer Ã¼ber die Aurzen-App. Diese LÃ¶sung erweist sich im Test als zuverlÃ¤ssig und komfortabel.

Heimkino im Mini-Format

Der Aurzen Zip ist vor allemÂ darauf ausgelegt, die Bildschirme von Smartphones und Notebooks zu spiegeln. UnterstÃ¼tzt werden Android- und iOS-GerÃ¤te ebenso wie Windows-Rechner und MacBooks. FÃ¼r Streaming-Boxen oder Blu-ray-Player ist ein zusÃ¤tzlicher Adapter erforderlich, doch dafÃ¼r ist das GerÃ¤t laut Hersteller nicht primÃ¤r gedacht. Mit einer Helligkeit von 100 Lumen liefert der Projektor ein ordentliches, klar erkennbares Bild. Dank Autofokus wird das Bild automatisch scharfgestellt. Die maximale Bilddiagonale liegt bei etwa einem Meter.

Digitale Fernbedienung:

Mit der dazugehÃ¶rigen Aurzen-App verwandelt sich das Smartphone in eine praktische Beamer-Fernbedienung.

Solider Klang, kurze Laufzeit

Klanglich bewegt sich der Mini-Projektor auf dem Niveau eines typischen Mittelklasse-Smartphones: FÃ¼r YouTube-Videos oder PrÃ¤sentationen reicht dies, fÃ¼r Filme empfiehlt sich allerdings die Kopplung mit einem externen Lautsprecher. Ãœber Bluetooth gelingt dies problemlos. Die Akkulaufzeit betrÃ¤gt rund 90 Minuten,Â eignet sich damit nur fÃ¼r kurze EinsÃ¤tze. FÃ¼r lÃ¤ngere Nutzung lÃ¤sst er sich per USB-C kabelgebunden betreiben. WÃ¤hrend des Betriebs ist das LÃ¼ftergerÃ¤usch zwar hÃ¶rbar, im normalen Abstand und beim Streamen jedoch kaum stÃ¶rend.

Fazit:Â Der Aurzen Zip punktet mit cleverem Falt-Design, solider BildqualitÃ¤t und einfacher Bedienung â€“ ein praktisches Gadget fÃ¼r unterwegs, wenn auch mit begrenzter Laufzeit.

Specs & Bewertung:

Preis: EUR 469,99 / MaÃŸe / Gewicht: 84 x 78 x 26 mm / 280 g / Helligkeit: bis zu 100 Lumen / Bilddiagonale: max. 1 Meter / Akku: 5.000 mAh / Features: per App steuerbar, Autofokus, Schnellladefunktion /Â http://aurzen.com

Design & Kompaktheit:Â 95%

BildqualitÃ¤t:Â 86%

Akkulaufzeit:Â 82%

Gesamtnote:Â Sehr gutÂ 88%