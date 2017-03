Samsung Galaxy S8: Alle Infos vor dem Release im Ãœberblick

Am kommenden Mittwoch wird Samsung das Galaxy S8 in New York enthüllen. Einige Details zur Ausstattung gelten bereits als gesichert, bei anderen Punkten steht die Fachwelt noch vor einem Rätsel. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Von außen nach innen: Das Samsung Galaxy S8 wird abermals größer, die Standard-Variante soll mit einem 5,7 Zoll-Display auf den Markt kommen. Das Galaxy S8+ wird noch einmal anwachsen, satte 6,2 Zoll soll das verbaute Display in der Diagonale messen. Die mutmaßliche Auflösung beider Panele: 2.960 x 1.440 Pixel, also noch einmal deutlich höher als beim Vorgänger.

Das Gehäuse wird wohl wieder aus Metall gefertigt werden, alles andere dürfte sich aber ändern. Samsung will den Rahmen rund um das Displayglas reduzieren, was, sofern die bislang bekannten Fotos stimmen, auch gelingen dürfte. Der physische Homebutton dürfte Geschichte sein, der Fingerprintsensor rutscht auf die Rückseite. Der Bildschirm dürfte, wie gewohnt, wieder auf beiden Seiten abgerundet sein.

Was uns unter der hübschen Haube erwartet, ist mehr oder weniger klar: Der Snapdragon 835 wird die Leistung auf ein neues Niveau heben, je nach Region wäre es auch wieder denkbar, dass auch der hauseigene Exynos-Prozessor zum Einsatz kommt. Der Akku des Galaxy S8 bietet eine Nennkapazität von 3.000 mAh, der des S8+ eine von 3.500 mAh. Ansonsten? Mit „Bixby“ soll das Gerät eine eigene künstliche Intelligenz bekommen, ähnlich wie Alexa, Siri oder Cortana. Verkauft werden soll das Galaxy S8 ab dem 21. April. Der Preis ist noch ein gut gehütetes Geheimnis.

