FRITZBOX! 7590 – DSL-Router mit Telefonanlage Heiko Bauer

Die „Fritz!Box 7590“ ist das neue DSL-Router-Spitzenmodell des Herstellers AVM. Das Gerät unterstützt bereits Supervectoring, so dass – an einem entsprechenden Anschluss – Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s möglich sind.

Bei WLAN-Übertragungen erreicht die Fritz!Box 7590 Raten von bis zu 1.733 MBit/s auf dem 5-GHz-Band und 800 MBit/s auf dem 2,4-GHz-Band. Dank der Unterstützung von Multi-User-MIMO kann der Router mehrere Geräte gleichzeitig statt nacheinander mit Daten versorgen.

Integriert in die Fritz!Box ist eine Telefonanlage, die sowohl mit Analog- und ISDN-Telefonen zurechtkommt als auch mit IP-Telefonen. Zudem lassen sich schnurlose Telefone direkt an der Fritz!Box statt an ihrer Basisstation anmelden. Dank der „Fritz!App Fon“ können Sie auch mit Ihrem Smartphone über Ihren Festnetzanschluss telefonieren.

Ebenfalls eingebaut sind ein Anrufbeantworter und eine Funktion zum Senden und Empfangen von Faxen.

Preis: 269 Euro / DSL: ADSL, VDSL / WLAN: AC, N; 2,4 GHz, 5 GHz / unterstützte Telefone: analog, ISDN, IP / Maße: 25 x 4,8 x 18,4 cm / Extras: 2 USB-3.0-Anschlüsse, Netzwerk-Speicher, Anrufbeantworter, Faxfunktion, Repeater-Funktion / bit.ly/am_fritz