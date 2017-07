Perfekter Schutz fÃ¼r runde Ecken – das Artwizz curveddisplay

Perfekter Schutz für runde Ecken – das Artwizz curveddisplay Peter Mußler

Der Trend zu Smartphones mit abgerundeten Displays stellt die Hersteller von Schutzgläsern vor gewisse Herausforderungen – vor allem der gebogene Teil ist nämlich anfällig für Sprünge und Kratzer.

Artwizz hat sich diesem Thema angenommen und ein Sicherheitsglas, speziell für gebogene Displays, entwickelt. Wie Sie anhand der Detailaufnahme unten erkennen können, sorgt eine im Glasschutz integrierte PET-Folie mit der sogenannten „Dot-Technologie“ dafür, dass ein minimaler Abstand zwischen dem Schutzglas und dem Smartphone-Display gegeben ist und zugleich die Touch-Sensibilität erhalten bleibt. An den gebogenen Rändern liegt das Glas indes fest an, wodurch eine perfekte Passform und zuverlässiger Schutz garantiert werden kann. Das Glas ist speziell beschichtet, ein Antisplitter-Film sorgt zudem dafür, dass sich auch im Falle eines Falles keine Glasscherben lösen können. Damit das Sicherheitsglas auch hält, sind im farbigen Teil Klebeflächen integriert. Erhältlich ist das CurvedDisplay für zahlreiche Geräte, beispielsweise das Samsung Galaxy S8 und das S8 Plus, das Galaxy A3 und A5 oder das Huawei P10 lite.

Preis: ab EUR 29,99 / Härtegrad: 9H / für: Samsung Galaxy A3/A5/S8/S8 Plus/S7, Huawei P10 lite / bit.ly/curved_display