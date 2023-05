Die besten Zahlungsmethoden fÃ¼r EU-Sportwetten im Ranking

Die besten Zahlungsmethoden für EU-Sportwetten im Ranking Redaktion

Sportwetten sind in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund der weltweiten Coronapandemie immer beliebter geworden. Sie bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten, das eigene sportliche Wissen unter Beweis zu stellen, sowie gute Gewinnchancen, was sie besonders beliebt machen.

Ein wichtiger Aspekt in Hinblick auf Sportwetten ist natürlich deren Optionsvielfalt, weil niemand bei einem Sportwettenanbieter spielen möchte, der nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten offenbart. Neben der Auswahl an Wettmöglichkeiten spielen bei Sportwetten allerdings auch die angebotenen Zahlungsmethoden eine wichtige Rolle.

Aus ebendiesem Grund wollen wir im Rahmen dieses Artikels einen genauen Blick auf die besten Zahlungsmethoden für EU-Sportwetten im Ranking (2023) werfen, damit du genau weißt, welche Optionen dir in dieser Hinsicht offenstehen und worauf du achten solltest, wenn du besonders viel Spaß beim Wetten haben möchtest.

PayPal

Die erste Zahlungsmethode, die wir in unserem Ranking vorstellen, ist die Online-Zahlungsplattform PayPal, die es bereits seit vielen Jahren gibt und die dadurch etliche Millionen Menschen als Nutzer begrüßen kann.

PayPal fungiert hierbei als Zahlungsdienstleister, der sich zwischen Verkäufer und Käufer schaltet und damit die gesamte Abwicklung deutlich bequemer gestaltet. Aus diesem Grund und weil es mit PayPal einfach ist, Zahlungen aller Art im Internet zu tätigen, zählt PayPal definitiv auch zu den einfachsten Einzahlungsmethoden bei Sportwettenanbietern.

Überdies können sich die Nutzer von PayPal auf ein hohes Maß an Sicherheit verlassen, was bedeutet, dass ihre Daten so gut wie immer absolut sicher sind. Durch die mobile App kannst du deine aktuellen Zahlungen zudem auch bequem auf dem eigenen Smartphone verfolgen und diese stets im Blick behalten, was ein weiterer Vorteil ist.

Kreditkarte

Die Kreditkarte darf als Einzahlungsmethode für Sportwetten ebenfalls nicht fehlen. Die Gründe hierfür sind offensichtlich: sie ist weitverbreitet, einfach zu nutzen und dank aktueller Verschlüsselungsmethoden ist sie zudem auch sicher, sodass man sich zu keiner Zeit Sorgen um die eigenen Daten machen muss.

Dabei spielt es keine Rolle, ob du eine Kreditkarte von Mastercard oder Visa hast, da beide Kreditkartenanbieter über eine verschlüsselte Datenübertragung verfügen, die sicherstellt, dass deine Daten zu jeder Zeit geschützt sind und du dir darum keine Gedanken machen musst. Stattdessen kannst du dich vollends auf die nächste anstehende Wette sowie das Beschaffen notwendiger Informationen kümmern, um die besten Ergebnisse beim Wetten erzielen zu können.

E-Wallets

E-Wallets, wie Apple Pay, Samsung Pay und Google Pay, was außerdem in Österreich gestartet ist, sind insbesondere durch die Verbreitung von Smartphones immer beliebter geworden, weshalb es nur wenig verwunderlich ist, dass diese auch bei Sportwettenanbietern Anklang gefunden haben.

Die Integration ist einfach, das Maß an Sicherheit ist hoch und dank dessen, dass die meisten Menschen diese E-Wallets ohnehin benutzen, sind meist nur wenige Klicks und die Bestätigung per Fingerabdruck oder Gesicht notwendig, um den gewünschten Betrag direkt einzuzahlen. Wann immer du Zeit sparen willst, bietet sich E-Wallets an, weil diese wirklich einfach zu nutzen sind.

Kryptowährungen

Mittlerweile und außerdem aufgrund der weltweiten Coronapandemie sind Kryptowährungen im Mainstream angekommen und viele Menschen weltweit sind in diese über kurz oder lang einmal investiert. Dementsprechend war es auch nur eine Frage der Zeit, bis verschiedene Sportwettenanbieter ebenfalls auf den Zug der Kryptowährungen aufgesprungen sind und diese anbieten wollten.

Das ist mittlerweile der Fall und so hast du häufig die Möglichkeit, entweder Bitcoin oder Ethereum einzusetzen, um deine Wetten zu platzieren. Für die Einzahlung benötigst du jedoch eine elektronische Geldbörse, die auch Wallet genannt wird, aus der du deine Kryptowährungen übertragen kannst. Das ist heutzutage allerdings nur ein organisatorischer Faktor, damit du mit den Kryptowährungen außerdem wie gewünscht spielen kannst.

Banküberweisung

Auch wenn die gute alte Banküberweisung zunächst etwas antik anmuten mag, ist diese trotzdem noch eine beliebte und effektive Form der Einzahlung, wenn es um das Thema Online-Sportwetten gilt. Durch die moderne Sofortüberweisung, die ganz einfach über das Internet abgewickelt werden kann, ist die Vorgehensweise zwar die Gleiche, aber dafür deutlich schneller.

Das ist praktisch und erfordert wenig bis gar keine Eingewöhnungszeit. Ein hohes Maß an Sicherheit ist dabei ebenfalls gewährleistet, da alles über eine zentrale und aufwendig verschlüsselte Schnittstelle läuft, was die Überweisung zu einer perfekt geeigneten Zahlungsmethode für Sportwetten macht.

Prepaid-Karten

Mit von der Partie in Sachen Zahlungsmethoden sind außerdem Prepaid-Karten. Diese kennst du vielleicht von deinem Mobilfunkanbieter, doch diese gibt es in Form der Paysafecard oder Skrill auch für Sportwettenanbieter, sodass du einen Betrag deiner Wahl auswählen und anschließend das passende Guthaben dafür kaufen kannst.

Darüber hinaus hast du außerdem die Möglichkeit, das Ganze ohne jegliche Registrierung durchzuführen, was gut ist, wenn du anonym bleiben und verhindern möchtest, dass deine Daten im Internet gespeichert werden. Die Prepaid-Karten selbst kannst du dabei sowohl an der lokalen Tankstelle als auch im Internet und dem Onlineshop deiner Wahl kaufen.

Fazit

Wie du sehen konntest, gibt es heutzutage eine Reihe unterschiedlicher Einzahlungsmethoden für Sportwetten, die allesamt einfach zu nutzen und sicher sind. Zu diesen Zahlungsmethoden zählt beispielsweise auch PayPal, was als weltweit bekannte und beliebte Online-Zahlungsplattform agiert und Ein- und Auszahlungen deutlich vereinfacht.

Kreditkarten sind allerdings auch weiterhin eine potente Wahl, wenn es um das Thema Einzahlungsmethoden geht, da diese dank ihren Sicherheitsmechanismen mittlerweile eine sichere Option im Internet sind und dabei helfen, dass du stets alles im Überblick behalten kannst.

E-Wallets zählen ebenfalls zu den beliebtesten Optionen in Sachen Zahlungsmethoden, da diese einfach zu nutzen sind, nachdem sie das erste Mal eingerichtet wurden. Sie bieten auch dank der Verschlüsselung und ihrer Einfachheit entscheidende Vorteile, wenn es um das Thema Online-Zahlungen geht, sodass du es selbst in der Hand hast, damit Zahlungen deiner Wahl zu tätigen.

Daneben gibt es aber natürlich außerdem Kryptowährungen, die aktuell wieder vermehrt in der Presse sind. Hierbei solltest du beachten, dass diese in ihrem Wert teilweise sehr schwanken können, was bedeutet, dass nicht alle Anbieter von Onlinewetten diese auch unterstützen. Verschaff dir deshalb am besten bereits vorab einen Überblick, um am Ende des Tages sicherstellen zu können, dass die Kryptowährungen deiner Wahl auch verwendet werden können.

Davon abgesehen gibt es auch die gute alte Banküberweisung, die du als Zahlungsmethode beim Sportwettenanbieter deiner Wahl nutzen kannst. Mithilfe dieser kannst du deine Geldüberweisungen wie gewohnt vornehmen und musst dafür einzig die Weboberfläche der Sofortüberweisung öffnen, die den ganzen Ablauf digitalisiert. Das ist nicht nur einfach, sondern auch praktisch und ermöglicht dir, einen altbekannten Prozess im Hier und Jetzt einzusetzen.

Zu guter Letzt kannst du beim Thema Onlinezahlungen auch auf Prepaid-Karten setzen. Diese sind einfach einzusetzen und erfordern keinerlei Wissen, wie es etwa bei Kryptowährungen der Fall ist. Stattdessen kaufst du entweder on- oder offline das gewünschte Guthaben und kannst es im nächsten Schritt direkt beim Sportwettenanbieter deiner Wahl nutzen. Deine Anonymität ist dabei zudem ebenfalls sichergestellt, wenn du es richtig angehst. Das macht die Prepaid-Karten zu einer der beliebtesten Zahlungsmethoden, wenn es um das Thema Sportwetten geht.

Letztlich ist die Wahl der geeigneten Zahlungsmethode eine Entscheidung, die häufig von persönlichen Vorlieben abhängt. In jedem Fall solltest du dabei aber sicherstellen, dass du mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Einzahlungsmethoden nutzt. Damit kannst du sicherstellen, dass du auch im Ernstfall keinerlei Probleme beim Einzahlen bekommst und dich somit uneingeschränkt auf den Spielspaß konzentrieren kannst.

Unabhängig davon wünschen wir dir beim Platzieren deiner Wetten eine Menge Spaß und hoffen, dass du dein sportliches Fachwissen unter Beweis stellen und zeigen kannst, wie gut du dich mit all dem auskennst.