Casino Apps mit Echtgeld â€“ worauf ist zu achten?

Casino Apps mit Echtgeld – worauf ist zu achten? Redaktion

Das Smartphone ist so vieles in einem: Telefon, Chat-Tool, Kamera, Archiv, Bank und auch eine mobile Spielekonsole. Durch die vielen Funktionen sollen die modernen Handys den Alltag enorm erleichtern. Auch Casino-Betreiber wissen, dass wir gerne Zeit mit unserem Smartphone verbringen. Darauf reagieren sie mit hochwertigen Casino-Apps. Diese Apps können in der Regel alles, was die normale Casino-Website auch kann. Natürlich ist dabei auch das Spielen mit Echtgeld möglich.

Worauf sollten Nutzer achten, um ein möglichst gutes und sicheres Spielerlebnis zu haben?

Diese Casino-Apps mit Echtgeld gibt es

Grundlegend haben Nutzer fast in jedem Online-Casino die Möglichkeit, über eine App volatile Slots, Tischspiele und sogar Live-Casino-Spiele zu spielen. Doch App ist nicht gleich App. Man unterscheidet dabei zwischen folgenden Arten:

Android Apps laufen auf Smartphones mit Android Betriebssystemen.

iOS Apps kann man auf Apple iPhones oder iPads herunterladen.

Hybride Apps können sowohl von iOS- als auch von Android-Nutzern geladen werden.

Web-Apps können Nutzer ohne Download spielen – es handelt sich dabei nämlich um eine Website, die für mobile Endgeräte optimiert wurde. Diese Web-Apps nennt man auch Browser-Apps. Ihre Bedienung ist meist ebenso intuitiv, wie dies bei einer Download-App der Fall wäre.

Da Web-Apps einer möglichst großen Zielgruppe zur Verfügung stehen und nicht an bestimmte Betriebssysteme gebunden sind, arbeiten besonders viele Casinos damit.

So findet man eine seriöse Casino-App mit Echtgeld

Es ist egal, ob man direkt auf der Online-Casino-Website spielt oder eine Casino-App nutzt: Die oberste Priorität sollte stets ein sicheres Glücksspiel und eine gute Nutzererfahrung sein.

Die folgenden Kriterien sollte man deshalb bei der Suche nach einer guten Echtgeld-Casino-App berücksichtigen.

Lizenz

Zunächst sollte man prüfen, ob das Casino der Wahl über eine gültige Lizenzierung verfügt. Seit es in Deutschland einheitliche Casino-Richtlinien gibt, kann das Spielangebot von Casinos mit deutscher Lizenz auf Slots begrenzt sein. Doch die Casino-Lizenz aus Deutschland gilt als eine der sichersten. Wer Wert auf eine uneingeschränkte Auswahl an Tischspielen und Live-Casino-Spielen legt, kann in einem Casino mit Curacao-Lizenz spielen – dann kann man sogar die Casino-Sperrdatei einfach umgehen. Dabei sollte man jedoch im Hinterkopf behalten, dass es im Falle von Rechtsstreitigkeiten schwer sein kann, vor Gericht zu ziehen und zu gewinnen.

Die Lizenz ist ein Attest, das dem Casino eine transparente und faire Arbeitsweise bescheinigt. Es gibt auch Online-Casinos ohne Lizenz – dort sollten sich Nutzer aber unbedingt über die Sicherheitsrichtlinien und die Transparenz der Arbeitsweise informieren.

Die Spielauswahl in der App

Online-Casinos möchten auf die starke Nachfrage der Nutzer natürlich so gut wie möglich reagieren. Deshalb kann man meist alle verfügbaren Casino-Spiele auch in der App nutzen – zumindest einen Großteil. Dazu arbeiten Online-Casinos mit zertifizierten Softwareherstellern zusammen, welche die Spiele so entwickeln, dass man sie auch via App spielen kann.

Ladezeiten und Nutzererlebnis

Es kann ärgerlich sein, wenn das Nutzererlebnis im mobilen Casino zu wünschen übrig lässt. Deshalb sollte man sich vorab informieren, wie zufrieden andere Kunden mit dem App-Erlebnis sind. Besonders wichtig sind dabei die Ladezeiten. Es macht keinen Spaß, wenn man ewig darauf warten muss, bis ein spannender Slot lädt. Ebenso kann einen ein ständiges Ruckeln im Slot nerven.

Nutzer, die gerne auf dem Smartphone spielen, zocken neben Casino-Games gerne auch Brettspiel-Klassiker. Diese Android-Apps bieten eine breite Auswahl an spannenden Spielen für jeden Geschmack.

Zahlungsmethoden überprüfen

Mittlerweile bieten Online-Casinos eine breite Auswahl an Zahlungsmethoden an. So hat man als Nutzer die Möglichkeit, die Option auszuwählen, die man bevorzugt, weil sie besonders sicher oder besonders unkompliziert ist – wie Trustly. Möchte man jedoch in der Casino-App mit Echtgeld spielen, lohnt es sich, zu überprüfen, ob die Zahlungsmethoden auch alle in der App verfügbar sind. Ist das nicht der Fall, sollte man sich eine Alternative suchen.