Wie kann man als Student mit Apps im Nebenjob Geld verdienen? Redaktion

Wer sich neben dem Studium etwas Geld verdienen möchte, hat vermutlich keine Zeit, sich stundenlang mit dem Schreiben von Bewerbungen herumzuschlagen, sich zu Vollzeitjobs zu verpflichten oder täglich mehrere Stunden zu arbeiten. Immerhin steht das Studium im Vordergrund – und mit unseren Tipps wird das sicherlich auch so bleiben! Wir zeigen Ihnen, wie Sie als Student mit Apps im Nebenjob Geld verdienen können, und zwar ohne Langzeitverpflichtungen einzugehen und Ihre gesamte Freizeit opfern zu müssen.

Und das Beste: Wenn Sie mit diesen Apps Geld verdienen, kann das nicht nur wirklich Spaß machen und lukrative Einkommen bringen, Sie werden auch garantiert noch genügend Zeit haben, sich Ihren Hobbys zu widmen. Egal, ob Sie gerne zu Hause die besten Serien sehen, sich im Online Casino Freespins ohne Einzahlung sichern möchten oder am liebsten draußen in der Natur unterwegs sind – Sie müssen auf nichts mehr verzichten. Ganz im Gegenteil, vielleicht haben Sie für all Ihre Freizeitinteressen bald sogar schon ein kleines finanzielles Polster zur Verfügung und können es sich so richtig gut gehen lassen.

Mit Apps Geld verdienen – Vorteile im Überblick

Wer daran denkt, mit Apps Geld zu verdienen, muss in der heutigen Zeit glücklicherweise kein IT-Profi, Programmierer oder Smartphone-Experte mehr sein. Sind Sie es doch – umso besser. Doch auch wenn Sie sich nicht unbedingt zu den Menschen zählen, die sich gern stundenlang in Codezeilen verlieren, können Sie dennoch erfolgreich mit Apps Geld verdienen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Das Smartphone ist immer mit dabei, so dass Sie wirklich jederzeit und überall arbeiten können. Der Zugang zu den Jobs ist simpel, der Bewerbungsprozess besteht oftmals lediglich aus einer Registrierung auf der jeweiligen Plattform und schon kann es losgehen.

Ebenfalls vorteilhaft ist, wie schnell Sie mit den Apps teilweise Geld verdienen können. Mit dem richtigen Händchen für den Job können Sie gut und gern 100€ pro App und Tag verdienen. Die Auszahlung des Geldes erfolgt in der Regel digital und ist mehr als unkompliziert. Viele App-Betreiber setzen auf PayPal als Zahlungsdienstleister. Wenn Sie also gern regelmäßig über Apps Geld verdienen möchten, dann sollten Sie sich nach Möglichkeit ein Konto bei PayPal erstellen. Das ist für private Nutzer kostenlos möglich und kann auch in anderen Situationen durchaus hilfreich sein.

5 Wege, um als Student mit Apps Geld zu verdienen

Kommen wir nun also zu den tatsächlichen Möglichkeiten, die Ihnen die Welt der Smartphones in puncto Job und Verdienst als Student zur Verfügung stellt. Sie werden sehen, die Möglichkeiten sind dabei so vielseitig wie die Studierenden, die in der heutigen Zeit mit ihrem Handy Geld verdienen. Ob dabei auch ein passender Job für Sie dabei ist? Wir sind davon überzeugt, dass mit den folgenden Apps und Tipps zum Jobben auf dem Smartphone garantiert jeder eine passende Art finden kann, mobil Geld zu verdienen. Wie genau die einzelnen Apps funktionieren, zeigen wir Ihnen in den fünf folgenden Top Tipps.

CashQuizz – Perfekt für Studenten

Mit Wissen Geld verdienen – eine bessere Option könnte es für Sie als Student oder Studentin wohl kaum geben. Die Chance dazu bietet Ihnen die App CashQuizz, bei der Sie täglich bis zu 100€ verdienen können. Die Funktionsweise der App ist einfach: Sie erstellen sich ein Konto und machen sich daran, die Quizfragen zu beantworten, die Ihnen gestellt werden. Dabei spielen Sie allerdings nicht gegen die App selbst, sondern gegen andere Mitspieler. Wie wahrscheinlich es ist, dass Sie am Ende gewinnen, hängt also nicht nur von Ihnen und der App selbst, sondern vielmehr auch von den anderen Mitspielern ab. Spannung ist bei dieser Art des Geldverdienens garantiert.

Goldesel – Der Name ist Programm

Wer sich mit dem Smartphone-Job eine goldene Nase verdienen möchte, kann das mit dieser App auf einfache Art und Weise tun. Goldesel ist eine Applikation, bei der Sie tatsächlich für genau das bezahlt werden können, was Sie vermutlich ohnehin schon tagtäglich tun: Bewertungen schreiben, Videoclips ansehen, an Umfragen teilnehmen. Die Tätigkeiten sind abwechslungsreich, simpel und oftmals auch recht unterhaltsam. Eine Kleinigkeit sollten Sie hier jedoch beachten: Das gesammelte Guthaben kann nicht direkt als Geld ausgezahlt werden, sondern lediglich in Amazon-Gutscheine bzw. in Guthaben für den Google Play Store oder iTunes verwandelt werden.

Fotolia Instant, die App für Foto-Fans

Fotografen aufgepasst: Diese App könnte die für Sie perfekte Option sein, im Internet Geld zu verdienen. Die besten Shots in Geld zu verwandeln, davon träumen wohl viele Fotoliebhaber. Mit der App Fotolia Instant ist exakt das möglich. Sie laden lediglich die eigenen Fotos hoch, so dass diese direkt in der App lizenzfrei zum Kauf angeboten werden können. Da Sie dabei pro Kauf verdienen, können trotz des geringen Kaufwerts der einzelnen Fotos von jeweils nur bis zu 1 Euro schnell große Summen zusammenkommen. Je mehr Bilder Sie verkaufen, desto höher steigen Sie auch im Fotografen-Ranking und desto besser werden Ihre Chancen, mehr und mehr Fotos zu verkaufen.

iGraal und das Cashback-Prinzip

iGraal ist die wohl bekannteste App, die nach dem Cashback-Prinzip funktioniert und die es Ihnen erlaubt, durch die Verwendung bares Geld zu verdienen. Sobald Sie über die App bzw. einen der Partnershops einkaufen und bezahlen, sammeln Sie sogenannte Cashback-Punkte, die dann in bares Geld eingetauscht werden können. Ab 20 Euro sind Transaktionen aufs PayPal-Konto möglich. Nachteil der App: Punkte sammeln Sie hier wirklich nur, wenn Sie auch in den zum iGraal-System gehörenden Shops einkaufen.

Streetspotr und Co. – mit Minijobs zum Erfolg

Mit Minijobs Geld zu verdienen, ist unter Studierenden in den letzten Jahren fast schon zu einem Trend geworden, und zwar zu Recht. Immerhin können Sie mit den kleinen Aufträgen, die ihnen die diversen Apps erteilen, kinderleicht Geld verdienen. Streetspotr ist dabei nur eine dieser Applikationen. Auch Roamler, Streetbees oder appJobber funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Die Minijobs sind vielfältig, simpel und in den meisten Fällen schnell erledigt. Beispiele wären, herauszufinden, welche Öffnungszeiten ein Geschäft hat, wie bestimmte Produkte in Shops platziert werden oder wie Einkaufserlebnisse zu bewerten sind.

Insbesondere Bewertungen gehören in der heutigen Zeit ohnehin bereits zu unserem Alltag. Warum also sollten Sie sich dafür nicht auch bezahlen lassen? Einfacher könnte es kaum sein, den einen oder anderen Euro neben dem Studium zu verdienen.