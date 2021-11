Black Weekend-Aktion bei Nokia: Fernsehgenuss in hÃ¶chster QualitÃ¤t zu unschlagbar gÃ¼nstigen Preisen

Pünktlich zum Black Friday und dem darauffolgenden Start in das Black Weekend locken Jahr für Jahr zahlreiche Onlineshops mit speziellen Angeboten und Rabatt-Aktionen. Ursprünglich aus den USA kommend, hat sich dieser Shopping-Tag auch hierzulande innerhalb weniger Jahre etabliert. So gaben beispielsweise bei einer in Deutschland durchgeführten Umfrage im Jahr 2018 94 Prozent der Befragten an, dass sie diesen Shoppingtag kennen.

Im Zuge des Black Fridays wartet Nokia mit fantastischen Angeboten für das TV- und Set-Top Boxen-Sortiment auf. So ist beispielsweise die Nokia Streaming Box 8000, mit der sich sämtliche Fernsehgeräte innerhalb weniger Minuten kostengünstig in Smart TVs umwandeln lassen, während des Black Weekends für 77 Euro statt 89,90 Euro erhältlich. Die Streaming Box ist für die Wiedergabe von Inhalten in 4K UHD-Auflösung konzipiert. Daraus resultiert ein besonders detailreiches Fernsehbild mit hohem Kontrast und satter Farbdarstellung. Zusätzlich ist Google Chromecast integriert, so dass Smartphones, Tablets oder Laptops drahtlos verbunden und deren Inhalte direkt auf den Fernseher gestreamt werden können.

Wer Zugriff auf alle frei empfangbaren TV-Kanäle via Antenne erhalten möchte und diese in HD- oder SD-Qualität genießen möchte, greift am besten zum Nokia Terrestrial Receiver 6000. Er ist mit jedem Fernseher kompatibel, der mit einen HDMI- oder AV-Anschluss ausgestattet ist und bietet viele praktische Funktionen, wie etwa eine Favoriten-Liste, Teletext und eine Timer-Funktion. Der Receiver ist während des Black Weekends für nur 33 Euro erhältlich.

Darüber hinaus bietet Nokia seine Smart TVs in den Größen 43, 50 und 58 Zoll vom 26. bis 28. November besonders günstig an. So gibt es das kleine Modell der Nokia Smart TVs mit 43 Zoll schon für 333 Euro. Mit der kompakten Bildschirmdiagonale (108 cm) eignet sich der smarte Fernseher perfekt als Zweitgerät im Schlafzimmer oder fürs Kinderzimmer. Trotz des günstigen Preises ist das Full-HD-Gerät mit HDR-Unterstützung ein vielseitiger Smart-TV mit Android-TV-Betriebssystem. Für all diejenigen, für die es etwas größer sein darf, hat Nokia die Smart TV-Modelle mit 55 Zoll und 58 Zoll im Angebot. Dank 4K-Auflösung liefern die beiden Modelle gestochen scharfe Bilder mit einer hervorragenden Farbdarstellung für ein besonderes Heimkino-Erlebnis. Neben zahlreichen Anschlüssen für verschiedene externe Geräte sorgt der verbaute Vierkernprozessor mit 1,5 GB RAM und 8 GB ROM für eine störungsfreie Wiedergabe sämtlicher Videos und Games. Den Nokia Smart-TV 50 Zoll gibt es schon für 505 Euro, die 58 Zoll Variante ist für 585 Euro erhältlich.

Alle Fernseher und Set-Top-Boxen der Marke Nokia haben zudem Android-TV an Bord und ermöglichen den Zugriff auf mehr als 7.000 Apps aus dem Play Store inklusive den gängigsten Musik- und Videostreaming-Diensten sowie den Mediatheken zahlreicher TV-Sender.

All jene, die sich zum Black Friday selbst ein Geschenk machen und Fernsehen in einer völlig neuen Qualität erleben möchten, werden bei den Nokia-Produkten garantiert fündig. Sämtliche Black Weekend-Angebote finden Sie im offiziellen Nokia Shop.