Optimierung des Android-Akkus: Überprüfung des Akku-Zustands, Identifizierung von stromintensiven Apps und die besten Apps mit geringem Akkuverbrauch Redaktion

Bei häufiger Nutzung des Android-Smartphones oder älterer Geräte ist das Akku ein regelmäßiges Alltagsthema. Durch den bewussten Einsatz von Überwachsungsapps kann die Langlebigkeit des Akkus und die Benutzererfahrung erhöht werden. Zu den häufigsten Problemen gehören schnelle Batterieentladung und Akkuverbrauch Apps mit hohem Energiebedarf. Die Behebung ist hierbei für Anwender zentral, die oft akkulästige Anwendungen wie Spiele, Streamings bis hin zum Surfen im Online Casino in Deutschland favorisieren. Die gezielte Überwachung des Akkuverbrauchs gehört demnach für immer mehr Nutzer von Android-Geräten dazu.

So überprüfen Sie den Akku Zustand Android überprüfen

Als erstes ist der Überblick über den aktuellen Akkuzustand vom Android-Gerät zu verschaffen. Dies ist mit Hilfe der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung leicht möglich.

Um die Android Akku Kapazität prüfen zu können, ist im Menü auf das Zahnrad zu gehen. Die Einstellungen öffnen sich. Öffnen von “Akku und Geräteverwaltung”. Dort findet sich die Einschätzung wie lange das Akku voraussichtlich ausreichen wird. Tippen auf die Prognosedaten, um weitere Details zum Android Batteriezustand anzeigen zu lassen. Es werden Appdienste und ihr individueller Akkuverbrauch aufgelistet. Durch Schieben des Reglers kann Energiesparen aktiviert werden. Weiterhin kann über “Grenzen der Hintergrundnutzung” der Akkuverbrauch für Apps begrenzt werden, die man nicht oft verwendet. Über den Menüpunkt “Weitere Akkueinstellungen” kann man Schnellladen, adaptives Akku und den Schutz des Akkus aktivieren.

Auch Google stellt eine offizielle Anleitung zur Akkuüberwachung zur Verfügung, in der erklärt wird, wie Entwickler und Nutzer die Akkuleistung überwachen und Probleme erkennen können.

Stromfresser Handy optimieren: Identifizierung akkuhungriger Apps und Reduzierung ihres Verbrauchs

Bei der Anzeige des durchschnittlichen Akkuverbrauchs besteht die Möglichkeit sich die Verbrauchsdaten der einzelnen Apps anzeigen zu lassen. Die Angaben erfolgen in Prozent. Zudem kann man individuell entscheiden, ob man die Apps im Standby oder im tiefen Standby drosseln oder abschalten möchte. Auf diese Weise werden Stromfresser Handys einfach erkannt und das Handy Akku Schonen deutlich verbessert. Eine zusätzliche Ergänzung zur geräteeigenen Akkubetreuung stellen Akkuverbrauch Apps dar. Durch eine gute Android-App ist das Akkuverbrauch analysieren und darauf reagieren noch intuitiver möglich. Nach der Installation einer Akku Test App kann sofort der aktuelle Akkuverbrauch jeder laufenden App angezeigt werden. Die Handhabung sollte dabei für den Anwender stets leicht verständlich sein.

Best Battery App Android und Free Battery App Android

Das Angebot an Battery Check Apps ist mittlerweile sehr hoch. Daher werden im Folgenden die besten Battery Test Apps für Android-Geräte mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen sowie hinsichtlich der Erfahrungswerte vorgestellt. Bei der Entscheidung für eine solche App ist zu beachten, dass sie kostenlos oder kostenpflichtig sein können.

AccuBattery

Die Akku App zeigt die Akkuauslastung pro Anwendung. Ein direkter Eingriff durch die App auf die jeweiligen Dienste im Handy ist allerdings nicht möglich. Es ist möglich auch das eigene Nutzerverhalten hinsichtlich des Akkuverbrauchs zu analysieren.

Vorteile:

Detaillierte Batteriestatistiken

Ladewarnungen zur Vermeidung von Überladungen

Nachteile:

Stoppen von Apps mit hohem Stromverbrauch nicht erzwingen

GSam Battery Monitor Pro

Hierbei handelt es sich um eine Akku Test App für Android, die dem Anwender einen deutlich größeren Zugriff ermöglicht. Neben Details zur Aufwachzeit können Daten zur CPU oder zu den Sensoren angezeigt werden.

Vorteile:

Anzeige umfassender Batterieverbrauchsdaten

Optionaler Root-Zugriff für erweiterte Funktionen

Nachteile:

Erfordert ADB-Befehle für detaillierte Statistiken

Greenify

Mit dieser App ist es möglich den Stromverbrauch vom Handy zu identifizieren und durch das Stoppen von Apps den Akku zu sparen. Im Bedarfsfall können alle unwichtigen Hintergrundfunktionen temporär deaktiviert werden.

Vorteile:

Effektive Verwaltung von Hintergrund-Apps

Bereitstellung mehrere Modi für individuelles Batteriesparen

Nachteile:

Für vereinzelte Funktionen optionaler Root-Zugriff

Battery Doctor (Battery Saver)

Diese Akku App für Android überzeugt durch die Ein-Klick-Bedienung zur Optimierung der Akkulaufzeit. Dadurch ist es möglich die Lebensdauer des Akkus deutlich zu erhöhen. Zudem bietet sie nützliche Informationen zur Soft- und Hardware des Android-Handys.

Vorteile:

Benutzerfreundliche Oberfläche

Umfassende Energieverwaltungstools

Nachteile:

Werbeeinblendungen in der kostenlosen Version

DU Battery Saver

Durch die Modi Lang, Allgemein und Schlafen ist es möglich die Akkubelastung des Handys individuell zu steuern. Hinweise auf ungünstige Einstellungen runden das Appangebot ab. Die Regelung der CPU-Taktung ist ebenfalls möglich.

Vorteile:

Für verschiedene Anforderungen mehrere Modi anwendbar

Intuitives und einfaches Design

Nachteile:

Überflüssige Systemtools bei einigen App-Funktionen

Praktische Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit​

Um den Akkuverbrauch im Alltag zu senken und das Handy Akku zu schonen, erweisen sich bereits kleine Einstellungsanpassungen als wirkungsvoll. Hier sind vorrangig die Reduzierung der Synchronisations-Häufigkeit und die Anpassung der Bildschirmhelligkeit je nach Nutzung zu nennen. Weiterhin empfiehlt sich nach neuesten Erkenntnissen den Akku nicht mehr über 85% zu laden. Ein entsprechender Ladestopp oder weitere Anpassungen können über eine Batterie App oder die Geräteeinstellungen des Handys vorgenommen werden. Weiterhin bietet sich zum Akku sparen für Android die Deaktivierung von unnötigen Schnittstellen und dem mobilen Netzwerk an. Nicht regelmäßig benötigte Apps sollten nicht im Hintergrund laufen. Aktive Dienste sollten ebenfalls regelmäßig geprüft und die Anzahl der Apps von Zeit zu Zeit reduziert werden.

So holen Sie das Beste aus Ihrem Android-Akku heraus

Die Akkukapazität für Android-Handys stellt einen wichtigen Aspekt für die Benutzererfahrung im Privat- und Berufsleben dar. Für die Gerätelanglebigkeit ist daher empfehlenswert den Android Akku Zustand prüfen und optimieren zu können. Dafür erweisen sich Akku Check Apps als hilfreich und effizient. Welche die beste Akku App für Android ist, richtet sich letztlich nach den Bedürfnissen des Anwenders.