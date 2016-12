Glass meets Metal – Alcatel Shine Lite! Sponsored Post

Stylisch, elegant und doch mit den coolsten Features ausgestattet: Das brandneue Alcatel SHINE LITE spricht inbesondere modewusste junge Nutzer an, die auch auf aktuelle Technik großen Wert legen.

Spitzendesign und Funktionsvielfalt

Beim Gehäuse kommen nur hochwertige Materialien zum Einsatz – Metall und kratzfestes Glas. Die Verbindungen sind naht- und kantenlos, der Rand des Displayglases ist abgerundet und die Rückseite leicht gebogen. Dadurch liegt das SHINE LITE ausgezeichnet in der Hand. Das Gerät ist in den eleganten Farben Pure White, Pure Black und Satin Gold erhältlich.

Die technische Substanz des Smartphones kommt bei alledem aber nicht zu kurz: Ein Vierkern-Prozessor stellt mit 2 GB RAM genügend Leistung für verzögerungsfreie Bedienung zur Verfügung, ein überragendes HD-Display zeigt lebendige Farben. Mit dem integrierten Fingerabdrucksensor lässt sich das Gerät schnell, einfach und nur von seinem Besitzer entsperren; zusätzliche Sicherheit gewährleistet die vorinstallierte Safebox, in der Nutzer besonders sensible Fotos, Videos, Musik und Dokumente speichern können. Wer es noch etwas individueller und ausgefeilter mag, sorgt mit entsprechender Voreinstellung dafür, dass bis zu fünf Lieblings-Apps über unterschiedliche Fingerabdrücke direkt aus dem Standby-Modus gestartet werden können. So lässt sich beispielsweise die E-Mail-App per Zeigefingerabdruck aufrufen, während mit dem Daumen direkt auf die Fotos zugegriffen wird.

Zeigt her Eure Selfies!

Mithilfe eines Blitzes an der Vorderseite lassen sich in jeder Lichtsituation bestens ausgeleuchtete, scharfe Selfies knipsen, die Sie mit der App „Face Show“ bequem verwalten und in der App „Split Catcher“ zu kreativen Collagen mit mehreren Perspektiven verarbeiten können.

Idol 4 & idol 4s

Die Alcatel-Flaggschiffe IDOL 4 und 4S verfügen über leistungsstarke Hardware, brillante Bildschirme und sind üppig ausgestattet: Flinkes LTE Cat.4 und WLAN ac, eine Schnellladefunktion und Dual-SIM. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist aber die Tonqualität bei der Musikwiedergabe. Zwei starke 3,6 W-Lautsprecher an der Ober- und Unterseite des Bildschirms erzeugen raumfüllenden Klang, der dank MaxxAudio-Technologie perfekt ausgewogen ist. Außerdem sind im Lieferumfang hochwertige Kofphörer von JBL enthalten.