Amazon verkauft jetzt auch Autos Johannes Gehrling

In Kooperation mit Fiat bietet das Online-Versandhaus (vorerst nur in Italien) zukünftig auch PKWs an – dabei können Kunden sogar eine ganze Stange Geld sparen.

Zum Start werden drei Modelle zur Verfügung stehen: Der Fiat 500, 500L und Panda. Amazon betritt damit erstmals den lukrativen Automobilmarkt – immerhin werden in der Branche weltweit jährlich 1,2 Billionen US-Dollar umgesetzt. Im Vergleich zu klassischen Händlern soll der Preis für die Fahrzeuge bei Amazon bis zu 30 Prozent niedriger sein, berichtet Business Insider in Bezug auf einen Report von Reuters.

Weiter heißt es, dass Amazon bei einem Kauf nur als Mittelsmann für Fiat auftreten wird, indem es zur tatsächlichen Kaufablickung einen Kontakt zwischen dem Kunden und einem Verkäufer herstellt. Ob der Versandriese auch selbst Autos ausliefern wird, ist derzeit noch unklar.

Schon vor drei Monaten hat Amazon erste Schritte in Richtung PKW-Markt gewagt: Mit „Amazon Vehicles“ bietet das Unternehmen seitdem eine spezielle Seite an – die können Kunden und Interessierte nutzen, um sich über unzählige Automodelle und deren genaue Spezifikationen zu informieren und um Rezensionen zu den Fahrzeugen zu schreiben und zu lesen.

Manche Investoren vermuten deshalb schon länger, dass Amazon bald als vollwertiger Verkäufer in den Automarkt einsteigt – mit der Fiat-Partnerschaft geht das Unternehmen jedenfalls einen weiteren Schritt in diese Richtung.

Quelle: Business Insider