4Smarts Gravitycord – Ladekabel blitzschnell anschlieÃŸen

4Smarts Gravitycord – Ladekabel blitzschnell anschließen Heiko Bauer

Blitzschnelles Ein- und Ausstecken des Ladekabels Ihrer mobilen Begleiter ermöglicht GravityCord. Es wird eigentlich gar nicht mehr wirklich gesteckt, sondern rastet durch einen starken Magneten von selbst in der richtigen Position ein. Möglich macht dies ein zweiteiliges Prinzip, bei dem ein kleiner Stecker in der Micro-USB- oder USB-Typ-C-Buchse des Mobilgerätes steckt, der nur noch wenige Millimeter heraussteht und das Gegenstück am Kabel aufnimmt. Das System ist verdrehsicher, kann also beliebig zusammengefügt werden. Eine mehrfarbige Kontrollleuchte zeigt sogar den Fortschritt des Ladevorgangs an. Datenübertragung ist ebenfalls möglich. Die Stecker können im Gerät bleiben und schützen gleichzeitig deren Ladebuchse. Da GravityCord mit einer Hand bedient werden kann, ist es beispielsweise auch praktisch für die Nutzung im Auto.

Preis: ca. EUR 14,- / Akku: für 3 h Musik / Konnektivität: Micro-USB, USB Typ C / Länge: 1m / bit.ly/am_gravity