Nothing plant KI-Brille: Neuer Angriff auf den Smart-Glasses-Markt

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Bild: Facebook / Carl Pei / generiert mit KI
Nach Smartphones und KopfhÃ¶rern nimmt Nothing die nÃ¤chste Produktkategorie ins Visier: KI-gestÃ¼tzte Smart Glasses. Laut einem Bloomberg-Bericht soll die Brille im ersten Halbjahr 2027 auf den Markt kommen. CEO Carl Pei, der dem Thema anfangs skeptisch gegenÃ¼berstand, setzt nun auf eine Multi-Device-Strategie. Die Brille soll Kamera, Mikrofon und Lautsprecher integrieren, die KI-Verarbeitung aber ein verbundenes Smartphone und Cloud-Dienste auslagern. Ein eigenes Display ist offenbar nicht geplant.