Nothing plant KI-Brille: Neuer Angriff auf den Smart-Glasses-Markt Philipp Lumetsberger

Technik entwickelt sich schnell â€“ Entscheidungen werden dadurch nicht einfacher.

Im Smartphonemag Newsletter findest du regelmÃ¤ÃŸig Tests, Vergleiche und Anordnungen, die beim Verstehen helfen.

Bild: Facebook / Carl Pei / generiert mit KI

Nach Smartphones und KopfhÃ¶rern nimmt Nothing die nÃ¤chste Produktkategorie ins Visier: KI-gestÃ¼tzte Smart Glasses. Laut einem Bloomberg-Bericht soll die Brille im ersten Halbjahr 2027 auf den Markt kommen. CEO Carl Pei, der dem Thema anfangs skeptisch gegenÃ¼berstand, setzt nun auf eine Multi-Device-Strategie. Die Brille soll Kamera, Mikrofon und Lautsprecher integrieren, die KI-Verarbeitung aber ein verbundenes Smartphone und Cloud-Dienste auslagern. Ein eigenes Display ist offenbar nicht geplant.

bit.ly/sm75-nothing