Stift trifft Mittelklasse: Motorola prÃ¤sentiert Moto G Stylus 2026 und Moto Pad 2026 Philipp Lumetsberger

Zwischen Marketingversprechen und echten Unterschieden liegt oft eine groÃŸe LÃ¼cke.

Genau dort setzt der Smartphonemag Newsletter an â€“ mit Tests und klaren Vergleichen.

Bilder: Motorola

Motorola erweitert sein Portfolio um zwei spannende GerÃ¤te: Das Moto G Stylus 2026 setzt auf einen aktiven Eingabestift mit Druckempfindlichkeit und Neigungserkennung â€“ bisher eher eine DomÃ¤ne teurer Samsung-Modelle. Dazu kommen ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz, der Snapdragon 6 Gen 3 und eine 50-MP-Hauptkamera mit OIS. Der Akku fasst 5.200 mAh und lÃ¤dt mit 68 Watt. Ab Werk lÃ¤uft Android 16, dazu gibt es IP68/69-Schutz. Parallel dazu erscheint das Moto Pad 2026: Ein 11-Zoll-Tablet mit 2,5K-Display, Quad-Lautsprechern, Dolby Atmos und 5G. Preis: rund 500 Dollar fÃ¼r den Stylus, 250 Dollar fÃ¼rs Tablet.Â bit.ly/sm75-motorola

Bilder: Motorola