Australiens Ost- oder WestkÃ¼ste â€“ Wo ist der Unterschied?

Australiens Ost- oder Westküste – Wo ist der Unterschied? Redaktion

Das Fernweh und die Lust auf Reisen in die gewohnten Urlaubsregionen oder auf fremde Kontinente werden gerade im Lockdown immer größer. Aber die Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und das Fernweh nach einer Reise nach Australien und der ungestillte Durst nach Abenteuer ist ungebrochen. Wer die faszinierende Vielfalt eines weiten großen Landes erleben will, der reist nach Australien. Die Auswahl an einmaligen Erlebnissen ist so groß wie nirgends auf der Welt. Der fünfte und kleinste Kontinent der Welt ist für seine einmaligen und außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, weshalb in jedem Jahr Millionen Besucher aus aller Welt nach Down Under reisen.

Australien hat einzigartige Landschaften, einmalige Tierwelten, faszinierende Küsten und das berühmte Outback (von dem niemand weiß, wo genau es anfängt und wo es aufhört). Die Liste der Sehenswürdigkeiten ist bei den Reisevorbereitungen immer lang, aber auch nicht immer realistisch. Denn es kommt darauf an, wie viel Zeit man in Australien verbringen kann. Die Entfernungen in Down Under sind gewaltig und werden sehr oft unterschätzt.

Der Kontinent Australien zieht jedes Jahr Millionen Reisende an, die in Down Under einzigartige und unvergessliche Naturerlebnisse genießen, Einblicke in die Welt der Aborigines erhalten oder am großartigen Great Barrier Reef tauchen möchten. Keiner lässt sich von einem rund 22-Stunden-Flug aus Deutschland abhalten, um das Land der Superlative mit Koalas und Kängurus kennenzulernen. Besonders die roten Felsen im menschenleeren Outback haben es den Reisenden angetan und auch die modernen Metropolen mit ihrem unvergleichlichen Charme ziehen die Touristen an.

Von Nord nach Süd sind es 3.700 Kilometer, von West nach Ost rund 4.000 Kilometer und die Küstenlinie rund um Australien beträgt ganze 50.000 Kilometer. Es ist kaum möglich, während einer Reise den gesamten Kontinent zu erkunden. Daher erscheint es als sinnvoll, bestimmte Regionen auszuwählen. Die mehr als atemberaubenden 50.000 Kilometer Küste bieten für jeden etwas – einsame, beliebte und bekannte Surfstrände, beeindruckende Riffe, entlegene Inseln sowie verträumte, romantische und versteckte Buchten. Bleibt nur die Frage. An welcher Küste liegt was und wo liegt der Unterschied zwischen der Ost- und der Westküste?

West vs. Ost

Mehr als 80 Prozent der australischen Bevölkerung leben höchstens 50 km von der Küste entfernt. Die westliche Küste Australiens unterscheidet sich ganz grundlegend von der Ostküste. Der Osten ist wesentlich dichter besiedelt, während es an der Westküste endlose Weiten und menschenleere Regionen gibt.

Der Westen ist von einer äußerst markanten Landschaft geprägt – einzigartig die rote Erde, bunte Korallenriffe schneeweiße Strände, die schönsten Nationalparks und eine wirklich beeindruckende Fauna und Flora. Was die gesamte Westregion aber ausmacht, das sind die endlosen Entfernungen, wenn man von A nach B gelangen will. Allerdings schreckt das auch viele Reisende von einem Besuch der Westküste ab, wenn man oft tagelang fahren muss, bis man wieder einen größeren Ort erreicht. Es ist aber auch eine Herausforderung für viele Abenteurer, die zwar viel Zeit mitbringen müssen, um den wilden Westen in Dow Under zu erkunden, dafür aber auch einzigartige Erlebnisse sammeln können. Denn das gleichen die fantastischen Schönheiten an der Westküste aus, die man an der Ostküste nicht zu Gesicht bekommt. Dafür reiht sich an der östlichen Küste Australiens hier eine Attraktion an die nächste, ohne hunderte Kilometer fahren zu müssen.

Sehenswürdigkeiten Westküste

Perth

Coral Coast

Wave Rock

Monkey Mia Dolfins

Ningaloo Reef & Cape Range National Park

Outback-Stadt Broome

die Weite des unberührten Landes

einzigartige Nationalparks

typische Landschaft Australiens (Outback, roter Sand)

Geschichte und Kultur der Aborigines

Sehenswürdigkeiten Ostküste

Great Barrier, Fraser Island

Queenslands grüne Seite

Regenwald

Whitsunday Islands

Great Ocean Road

Blue Mountains

Cast Away/ Agnes Water

Cape Tribulation, Daintree Nationalpark

Sport in Australien

Wer nach Australien reist und Land und Leute kennenlernt, wird unweigerlich mitbekommen, wie sehr die Australier sportverrückt sind. Von den rund 25 Millionen Einwohnern sind mehr als sieben Millionen Mitglied in einem Sportverein. Der beliebteste Sport in Down Under ist der Australian Football (Australian Rules Football) – von den Einheimischen auch liebevoll „Aussie Rules“ genannt. Es ist eine Variante des Footballs, die mit einem ellipsenförmigen Ball auf einem Spielfeld mit vier Pfosten an jedem Spielfeldende gespielt und bei der mit Schüssen zwischen die Pfosten gepunktet wird.

Die Vereinsmeisterschaft AFL Grand Final des Dachverbands (AFL, Australian Football League) ist nicht nur der jährlich angesehenste Wettbewerb, sondern auch das weltweit bestbesuchte Turnier. Kein Wunder also, dass auf diese Meisterschaft auch Tipps abgegeben werden – genau wie auch in Deutschland Millionen Fußballfans auf die Bundesliga und den DFB-Pokal wetten. Wie das funktioniert und welche Wettarten angeboten werden, kann man hier jetzt entdecken.

Seit 1945 sind mehr als sechs Millionen Menschen auf den fünften Kontinent eingewandert und es werden in australischen Familien rund 226 verschiedene Sprachen gesprochen.

Australien ist so kontrastreich und weitläufig wie kein anderer Kontinent. Ganz egal, wie man auch immer reist – als Tourist, als Urlauber oder Backpacker: Je mehr Zeit man für Australien mitbringt, umso besser und umso intensiver lassen sich Touren und Ausflüge planen. Aber: Auch wer nur wenige Wochen oder einen oder zwei Monate reisen kann, sollte gut und ausführlich jede einzelne Etappe planen.