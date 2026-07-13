Reise- & Camping Gadgets Hartmut Schumacher

Nicht alles, was neu ist, ist automatisch sinnvoll.

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Ob Roadtrip, Wanderausflug oder Camping-Urlaub: Die richtige AusrÃ¼stung entscheidet oft darÃ¼ber, wie gut wir unterwegs sind. Moderne Technik sorgt fÃ¼r mehr Komfort, weniger Ballast, hÃ¶here Sicherheit und mehr Nachhaltigkeit. In diesem Artikel stellen wir Ihnen fÃ¼nf GerÃ¤te vor, die die Bezeichnung â€žMultitalentâ€œ wirklich verdienen. Da wÃ¤re beispielsweise ein Tracker, der Ihnen hilft, verlorene Koffer wiederzufinden. Eine elektrische Luftpumpe, die auch als Powerbank und Lampe fungieren kann. Ein Sender, der es ermÃ¶glicht, Bluetooth-KopfhÃ¶rer an Flugzeug-Unterhaltungssysteme anzuschlieÃŸen. Und nicht zuletzt ein Campingkocher, der aus Feuer Energie fÃ¼r das Aufladen des Smartphones gewinnt.

Xiaomi Tag: Bluetooth-Tracker

Preis: 14,99 Euro / MaÃŸe: 46,5 x 31 x 7,2 mm / Gewicht: 10 g / Akkulaufzeit: bis zu einem Jahr / Bild: Xiaomi

Der Xiaomi Tag hilft Ihnen dabei, verlorene GegenstÃ¤nde wiederzufinden â€“ seien es nun SchlÃ¼ssel, Brieftaschen oder Koffer. Der kleine AnhÃ¤nger sendet per Bluetooth-Funk ein Signal aus, das von GerÃ¤ten wie Smartphones in der NÃ¤he empfangen werden kann. Diese GerÃ¤te laden den Standort des AnhÃ¤ngers dann in die Cloud hoch, sodass Sie ihn in der dazugehÃ¶rigen App abrufen kÃ¶nnen.

Die Besonderheit des Xiaomi Tags besteht darin, dass er die Ortungsnetze sowohl von Google als auch von Apple unterstÃ¼tzt. Allerdings nur wahlweise, nicht etwa gleichzeitig.

Screenshot: CDA Verlag GmbH

Als zusÃ¤tzliche Funktion ist es mÃ¶glich, GegenstÃ¤nde, an denen ein Xiaomi Tag befestigt ist, in der App als verloren zu markieren und die Kontaktdaten des Besitzers sowie eine Nachricht einzutragen. Wenn dann jemand den Gegenstand findet, kann er mit seinem Smartphone diese Informationen abrufen. bit.ly/tag_xiaomi

TPM 124: Luftpumpe mit Taschenlampe und Powerbank

Preis: 69,00 Euro / MaÃŸe: 125 x 71 x 46 mm / Gewicht: 415 g / Druckbereich: 3 â€“ 150 PSI / Akkulaufzeit: bis zu 30 Minuten / Bild: Blaupunkt



Eine elektrische Luftpumpe gehÃ¶rt zur StandardausrÃ¼stung jedes Camping- und Outdoor-Enthusiasten. Es gibt aber GerÃ¤te, die sich nicht darauf beschrÃ¤nken, Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen, BÃ¤lle, Luftmatratzen und SchwimmflÃ¼gel aufzupumpen. Die Luftpumpe TPM 124 von Blaupunkt beispielsweise ist darÃ¼ber hinaus in der Lage, den Akku von GerÃ¤ten wie Smartphones und Tablets aufzuladen, â€“ und verfÃ¼gt Ã¼ber eine LED-Leuchte, die als Taschenlampe oder als SOS-Signal dienen kann. bit.ly/blaupunkt_pump

AirFly Pro 2: Bluetooth-Audio-Sender

Preis: 69,95 Euro / MaÃŸe: 56,6 x 29 x 11,2 mm / Gewicht: 415 g / Akkulaufzeit: Ã¼ber 25 Stunden / Bild: Airfly

Der Bluetooth-Adapter AirFly Pro 2 ermÃ¶glicht es, Bluetooth-KopfhÃ¶rer mit GerÃ¤ten zu nutzen, die als Tonausgang lediglich eine Steckerverbindung zur VerfÃ¼gung stellen. Also beispielsweise Unterhaltungssysteme in Flugzeugen, FitnessgerÃ¤te oder Ã¤ltere Audioanlagen. AirFly Pro 2 beschrÃ¤nkt sich nicht auf einen Bluetooth-KopfhÃ¶rer, sondern kann gleichzeitig deren zwei ansteuern. Die Akkulaufzeit von Ã¼ber 25 Stunden sorgt dafÃ¼r, dass man selbst lange FlÃ¼ge oder andere Reisen gut unterhalten Ã¼bersteht. DarÃ¼ber hinaus kann der Adapter als EmpfÃ¤nger dienen, um die Tonausgabe des Smartphones an GerÃ¤te mit Stecker-AudioeingÃ¤ngen (wie Stereoanlagen und Lautsprecher) zu Ã¼bertragen. bit.ly/airfly_sm

Leatherman Signal: Vielzweckwerkzeug mit Feuerstein

Preis: 159 Euro / MaÃŸe: 114 x 38 x 16 mm / HauptklingenlÃ¤nge: 69 mm / Gewicht: 213 g / Bild: Leatherman

Das Leatherman Signal umfasst 19 Werkzeuge â€“ darunter ein Messer, eine Zange, zwei Drahtschneider, eine Abisolierklinge, eine SÃ¤ge, ein Hammer, ein Schraubendreher, ein FlaschenÃ¶ffner, ein DosenÃ¶ffner, eine Ahle und zwei RingschlÃ¼ssel.

Alle Werkzeuge auÃŸer der Zange lassen sich fest arretieren, um ein versehentliches Einklappen wÃ¤hrend der Arbeit zu verhindern. Als Besonderheit verfÃ¼gt das Gadget zudem Ã¼ber eine Notfallpfeife, einen diamantbeschichteten Wetzstab zum SchÃ¤rfen von Klingen sowie einen Auermetallstab, mit dem man Funken schlagen kann, um ein Feuer anzuzÃ¼nden.

Bild: Leatherman

Dank des abnehmbaren Clips lÃ¤sst sich das Werkzeug einfach an Taschen oder Riemen befestigen. Holster aus Nylon oder Leder sind als ZubehÃ¶r erhÃ¤ltlich. Der Hersteller gibt eine 25-jÃ¤hrige Garantie fÃ¼r das Vielzweckwerkzeug. bit.ly/leatherman_sm

CampStove 2+: Campingkocher und LadegerÃ¤t

Preis: 189,95 Euro / MaÃŸe: 27 x 201 mm / Gewicht: 935 g /

AkkukapazitÃ¤t: 3.200 mAh / Bild: Campstove

Einfach nur ein Campingkocher, mit dem man erhitzen, kochen und grillen kann? Nein, denn der CampStove 2+ wartet mit gleich zwei Besonderheiten auf: Zum Ersten verwendet das GerÃ¤t keine Gaskartuschen, sondern verbrennt Holz (Ã„ste, Zweige und Pellets). Dank einer bewÃ¤hrten Holzvergaser-Technologie soll dabei kein Rauch entstehen.

Zum Zweiten fÃ¤ngt das GerÃ¤t die ungenutzte Hitze auf und wandelt sie in elektrische Energie um, die sie in einem Akku speichert. Den wiederum kann man dazu verwenden, GerÃ¤te wie Smartphones und Tablets zu laden.

Der Grillaufsatz ist als ZubehÃ¶r erhÃ¤ltlich. Im Lieferumfang ist dagegen eine LED-Leuchte mit biegsamem Arm zum Beleuchten des Kochbereichs enthalten. Ihre Helligkeit lÃ¤sst sich regeln, ihren Strom erhÃ¤lt sie Ã¼ber den USB-Anschluss des Ofens. Ãœber einen eigenen Akku verfÃ¼gt sie nicht, sie lÃ¤sst sich aber auch an ein Notebook oder einfach eine Powerbank anschlieÃŸen, um sie unabhÃ¤ngig vom Ofen zu benutzen. bit.ly/campstove_2