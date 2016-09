Ideal als Zweit-Handy: Mini-Outdoor-Smartphone fÃ¼r nur 130 Euro

Wir brauchen selten ein Outdoor-Handy, aber wenn es nur 130 Euro kostet, ist es das ideale Zweit-Handy.

Nat├╝rlich ist hier von einem Smartphone die Rede und nicht von einem klassischen Handy. Das simvalley MOBILE Mini-Outdoor-Smartphone SPT-210 bietet alles, was wir von einem Smartphone erwarten und ist dar├╝ber hinaus nach IP65 staub- und wetterfest.

Damit ist das kleine Ding der ideale Begleiter f├╝r Outdoor-Abenteuer oder den Camping-Ausflug oder am Strand. Das gro├če und auch teurere Hauptger├Ąt bleibt zu Hause.

Als Motor dient ein Vierkern-Prozessor mit 1,3 GHz von Mediatek, der in Kombination mit 1 GB RAM sicherlich keine Rekorde schl├Ągt, aber genau das muss er auch nicht.┬á Das Display ist mit 2,45 Zoll┬á Diagonale auch vergleichbar klein. Aber auch hier gilt: Wir kaufen so ein Ger├Ąt nicht, um Wischorgien auszuf├╝hren und in der Fotogalerie zu st├Âbern. Und schon gar nicht, um Spiele zu zocken.

Noch ein paar Extras

Extras sind die Dual-SIM-Technologie und die weltweite Einsatzm├Âglichkeit (dank Quadband-GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 2100 MHz). Ansonsten gibt es noch (mickrigen) 8 GB internen Speicher, der allerdings via microSD-Karte bis 32 GB erweiterbar ist, und eine ┬á2 Megapixel-Kamera auf der R├╝ckseite.

Sehr energiehungrig ist das Handy nicht, weswegen es trotz 900 mAh-Akku doch immerhin bis zu 5 Std. telefonieren und 100 Std. Stand-by schafft. F├╝r den Ernstfall im Gel├Ąnde sollte das gen├╝gen.

Quelle: Pearl