PlayStation VR: Erste Tests feiern und kritisieren Virtual-Reality-System fÃ¼r PS4

Sony r├╝stet sich f├╝r die Zukunft: Die neuen PlayStation-Systeme sollen mit noch h├Âherer Aufl├Âsung ein noch intensiveres Spielerlebnis erm├Âglichen. Gegipfelt wird das Ganze mit der passenden VR-Brille. Die Tester sind sich einig: Trotz Abstriche bei der Grafik k├Ânnen sich die neuen Spr├Âsslinge „PlayStation 4 Pro“ und „PlayStation 4 VR“ durchaus sehen lassen.

Preisfrage

Mit 399 Euro kommt die VR-Brille „Playstation VR“ recht preiswert daher. Konkurrenzprodukte sind teilweise mehr als doppelt zu teuer. Das macht sich eben ein wenig in der Grafikdarstellung bemerkbar, Abstriche m├╝ssen also gemacht werden. Dennoch d├╝rfte sich der Nutzer ziemlich schnell an die kleinen Unausgewogenheiten gew├Âhnen, insgesamt hat die Brille die Tester ├╝berwiegend ├╝berzeugt.

Menschen mit weniger stabilem Magen sollten jedoch gewarnt sein: Spiele mit hoher Videodynamik k├Ânnten den einen oder anderen Magenlupfer ausl├Âsen. Grunds├Ątzlich erfordert die Verwendung solcher Systeme gepaart mit den oft erforderlichen ungewohnten Bewegungen eine gewisse Eingew├Âhnungszeit.

