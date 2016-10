Das Archos Diamond 2 Plus im Androidmag Check! Peter Mußler

Das Archos Diamond 2 Plus ist so groß wie sein Name lang. Für die 5,5 Zoll Diagonale baut es aber nicht besonders tief, will sagen, es wirkt flach.

Das Gehäuse ist aus Metall und die Rückseite mattiert, beinahe rau wie ein gehauener Stein. Im Inneren des Alu-Steins werkeln acht Kerne in Verbindung mit einem ansehnlichen Arbeitsspeicher von 4 Gigabyte. Die Kamera ist extrem hochauflösend, der Festspeicher ausreichend dimensioniert und geladen wird der Akku über eine USB-Buchse vom Typ-C. Der Energiespeicher könnte aber gerne größer ausfallen – und das Gewicht niedriger.

Einschätzung:

„Zum Glück fehlt eigentlich nur WLAN ac. Die Leistung passt, es gibt viel Platz, einen Fingerprint-Sensor und tolles Design. Der Preis scheint angesichts dieser Ausstattung angemessen.“ hier erhältlich