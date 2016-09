Das China-Phone Umi Max im Androidmag Kurztest!

Der n├Ąchste chinesische Hersteller macht sich zum Angriff auf den europ├Ąischen Markt bereit. Umi mag hierzulande noch keine gro├če Rolle spielen, in absehbarer Zukunft soll sich das aber ├Ąndern. Dazu schickt man das Umi Max ins Rennen, ein 5,5 Zoll-Smartphone mit gigantischem Akku. Wir haben das Teil durchgetestet.



Was ist Umi?

Umi wird seit l├Ąngerer Zeit aktiv gepusht, in den USA hat sich der Hersteller dementsprechend bereits eine kleine Fanbasis schaffen k├Ânnen. Europa steht noch aus, mit dem Umi Max haben die Chinesen allerdings ein interessantes Ger├Ąt im Portfolio, das f├╝r hiesige Ma├čst├Ąbe recht g├╝nstig den Besitzer wechselt. Rund 150 Euro m├╝ssen Interessenten einplanen, zuz├╝glich der Einfuhrumsatzsteuer, die bei Bestellungen bei Gearbest und Co. anf├Ąllt.

Nun aber zum Ger├Ąt: Das Umi Max wird seinem Beinamen gerecht. Zwar sind Bildschirmdiagonalen von 5,5 Zoll schon lange Standard, aufgrund des robusten Geh├Ąuses und des Gewichts von 199 Gramm wirkt das Umi-Phone aber doch massiver als viele seiner Klassenkollegen. Alles ist sauber verarbeitet und wirkt dank des Unibody-Korpus aus Aluminium auch entsprechend wertig. Praktisch ist die zus├Ątzliche Taste am linken Displayrand, die vom Nutzer frei belegt werden kann. R├╝ckseitig ist ein Fingerprintsensor verbaut, der seine Aufgabe zuverl├Ąssig erf├╝llt.

Alles im Rahmen

Die technischen Daten entsprechen der unspektakul├Ąren Mittelklasse. Das IPS-Display l├Âst, wie sollte es auch anders sein, mit 1920 x 1080 Pixel, also in Full HD, auf. Darunter ist der Antrieb verbaut. Wie viele chinesische Hersteller hat sich auch Umi f├╝r einen MediaTek-Prozessor entschieden, genauer gesagt f├╝r den MT6755. Der liefert gewohnt solide Arbeit ab, ist auch f├╝r leistungsintensivere Anwendungen ger├╝stet und macht allgemein nur wenig Zicken. Das ist sicherlich auch den 3 GB Arbeitsspeicher geschuldet; angesichts der preislichen Region eine erfreuliche Wahl. Der Prozessor selbst kann auch acht Kerne zur├╝ckgreifen, wobei vier davon mit 2 GHz getaktet sind, die anderen vier mit einem GHz. Rund 47.000 Punkte im AnTuTu-Test sind okay, mehr aber auch schon nicht. Daf├╝r wurde die Systemoberfl├Ąche kaum anger├╝hrt, was der Leistungsf├Ąhigkeit ungemein entgegenkommt. Das pure Android ist bis auf wenige Ausnahmen Trumpf, und die paar Kleinigkeiten, die Umi ver├Ąndert hat, machen allesamt Sinn.

Schwache Kamera

16 GB interner Speicher sind hingegen nicht die Welt, angesichts des microSD-Slots l├Ąsst sich diese Schw├Ąche aber rasch beheben. Deutlich mehr ins Gewicht fallen da schon die Schw├Ąchen der beiden Kameras. Vor allem die Hauptkamera bekommt bestenfalls ein ÔÇ×befriedigendÔÇť, vor allem bei schlechten Lichtverh├Ąltnissen erscheint aber auch das noch etwas hochgegriffen. F├╝r schnelle Schnappsch├╝sse zwischendurch noch brauchbar, Hobby-Fotografen werden mit der Knipse allerdings nur selten gl├╝cklich. Wer sich dennoch mit dem Umi Max auf Fotosafari begibt muss sich aber wenigstens keine Sorgen um den Akku machen. Der Hersteller spendiert dem Phablet einen XXXX mAh-Akku, der locker einen Tag lang h├Ąlt. Wer sein Ger├Ąt nur wenig nutzt, kann realistisch betrachtet auch zwei, vielleicht sogar drei Tage ├╝ber die Runden kommen.

Geladen wird der Akku ├╝ber ein USB Typ C-Kabel, dank Quick Charge ist der Ladevorgang in unter zwei Stunden erledigt. Probleme mit den Frequenzen gab es in unserem Test ├╝brigens nicht, der Versandh├Ąndler GearBest hat uns zudem versichert, dass das Umi Max f├╝r alle Netze weltweit freigeschaltet ist.

Fazit

Grunds├Ątzlich ist das Umi Max eine runde Sache. Zwar ist das Ger├Ąt etwas klobig ausgefallen, im allt├Ąglichen Gebrauch gew├Âhnt man sich aber recht schnell an die Ausma├če. Daf├╝r stimmt die Verarbeitung in allen Belangen. Unter der Haube ist alles brauchbar, mit Ausnahme der Kamera. Wer darauf verzichten kann darf sich aber ├╝ber ein g├╝nstiges Ger├Ąt mit langem Atem freuen

Bestellen