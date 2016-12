Technik: Das Allview P8 Energy PRO im Androidmag Check!

Ein 6-Zoll-Smartphone ist niemals handlich, auch nicht mit rundem 2,5D-Design. Da fallen dann auch die 210 Gramm Gewicht nicht mehr ins selbe, denn in der Jeanshose dürfte kein Platz mehr sein – es muss mindestens die Innentasche des Sakkos herhalten. Ist die Kamera so gut wie die im X3 Soul (S. 58), darf sich der zukünftige Nutzer darauf freuen. Der Speicher ist mit 64 GB extrem groß und steht damit dem Akku in nichts nach. Bei einer solchen Display-Größe braucht es wohl eine große Energiereserve. Wahrscheinlich aber auch eine noch höhere Auflösung als Full HD. Der Achtkern-Prozessor mit einer Maximaltaktung von 1,3 GHz dürfte kein Sprinter sein, betrüblicher ist jedoch die Aussicht auf ein Betriebssystem der vorletzten Generation. Ob ein Update kommt, können wir nicht sagen. Erfreulich dagegen ist der Schritt hin zu USB vom Typ C.

Ähnliche Beiträge