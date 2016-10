Technik: Kurz und bÃ¼ndig – CAT S60 im Androidmag Check!

Technik: Kurz und b├╝ndig – CAT S60 im Androidmag Check! Peter Mu├čler

Wir berichteten schon ├╝ber Gadgets, die aus dem Handy ein Infrarotsichtger├Ąt machen.

Jetzt hat Nischenhersteller Cat die W├Ąrmebildkamera ins Telefon verpflanzt und erm├Âglicht dadurch Nachtaufnahmen, aber auch den Temperatur-Check in der Werkstatt oder die Lecksuche an der Hausfassade. Nur die Fantasie begrenzt die Einsatzgebiete! Das Modul funktioniert gut, zeigt auch Temperaturen in Grad an, das Geh├Ąuse erhielt dadurch aber eine merkliche Beule (s. Bild). Toll ist auch die Wasserdichtigkeit (mit geschlossenen Boxen- und Mikro-├ľffnungen) sogar bis f├╝nf Meter, die Sturzresistenz und der SOS-Knopf f├╝r die Standort├╝bermittlung per SMS. Eine Sondertaste l├Ąsst sich frei belegen – z.B. f├╝r den Unterwasser-Videomodus.