Technik: Safety first – die SchutzhÃ¼llen im Test!

Technik: Safety first – die Schutzh├╝llen im Test! Peter Mu├čler

Neues Smartphone, alte Unachtsamkeit – es ist schnell passiert und das gerade gekaufte Handy ├╝bt sich im freien Fall mit harter Landung auf noch h├Ąrterem Grund. Schutz vor solchen Unf├Ąllen mit Kratz- und Splitterfolge aber ohne Beeintr├Ąchtigung bei der Bedienung bietet das Soft Case.

Frage Nummer 1: Benutzen Sie eine Schutzh├╝lle bei ihrem Smartphone? Nein? Warum denn nicht? Ach so, Sie passen gut darauf auf und ihnen ist noch nie etwas passiert. Sie sagen zurecht: ÔÇ×nochÔÇť. Irgendwann ist immer das erste Mal und dann ist es zu sp├Ąt, denn r├╝ckwirkend bringt der Protektor nichts.

Oder ist Ihnen die Investition zu hoch? Auch wenn nicht alle Schutzh├╝llen den schlimmsten Schaden, n├Ąmlich das kaputte Display verhindern k├Ânnen, so ist doch auch ein kratzerfreies Handy beim Wiederverkauf mehr wert als ein ├Ąu├čerlich geschundenes. Die nachfolgend gezeigten H├╝llen kosten nicht einmal 20 Euro, manche sogar unter zehn. Da ist eine Kostenargumentation doch recht fadenscheinig.

Gut, es ist das umst├Ąndliche ┬şHerausziehen des Telefons oder das Aufklappen der Flip ┬şCover-H├╝lle? Alles kein Thema, wenn man sich f├╝r ein Soft Case entscheidet. Es gibt keinen Nachteil bei der Bedienung und wer ein transparentes w├Ąhlt, der zeigt auch noch alle optischen Reize seines neuen Flaggschiffs.

Ein Softcover ist eigentlich Pflicht

Sie sehen, mit den Ausreden wird es d├╝nn. Was wir damit sagen wollen: Das Soft Case ist eigentlich die Basiszusatzausstattung f├╝r jedes Handy, da die Kosten-Nutzen-Rechnung stets sehr gut aussieht und auch der Bedienkomfort kaum beeintr├Ąchtigt wird.

Wir stellen aus diesem Grund auf der n├Ąchsten Doppelseite f├╝nf Softcover vor, von dick bis d├╝nn und hochpreisig bis Briefmarken-g├╝nstig, zeigen Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle. Denn auch hier h├Ąngt es ein wenig von der pers├Ânliche Vorliebe ab, f├╝r welches Produkt man sich entscheidet und nat├╝rlich davon, wie schusselig man ist: Wem ├Âfter das Handy davon segelt, der braucht ein besonders starkes Exemplar.

Aber sind wir uns doch ehrlich: Keiner braucht keine Schutzh├╝lle!

Spigen Liquid Crystal

Das Softcase von Spigen sitzt von allen getesteten am sichersten. Es ist im Vergleich wirklich ein sportlich geschnittener Ma├čanzug. Die Innenseite des R├╝ckenteils ist ├╝berzogen mit kleinsten Knubbeln, die aber die Transparenz kaum beeintr├Ąchtigen, wohl aber f├╝r mehr Haftung und wahrscheinlich auch D├Ąmpfung bei einem ÔÇ×R├╝ckenpflatscherÔÇť sorgen k├Ânnen. Die seitliche Abfederung von Schl├Ągen am Rahmen ist zwar nicht ganz so stark wie beim Uniq-Modell, daf├╝r wurde der Rand h├Âher gefertigt, was den entscheidenden Unterschied ┬şmachen kann, wenn es zu einer Display-Landung auf dem Asphalt kommt. Jedes Zehntel kann den einen Kontakt mit dem ┬şKieselstein verhindern, der den Sprung des Glases verursacht. Nebeneffekt: Bei der Bedienung sp├╝rt man den markanteren Rand am Handballen. Wirklich st├Ârend ist das aber nicht.

UNIQ Airfender

Der Airfender von Uniq zeichnet sich durch eine erh├Âhte Materialst├Ąrke aus, was man sogleich erf├╝hlen kann, noch bevor man das Handy hineinzw├Ąngt. Rund um den Rand sind auf der Innenseite senkrechte Stege angebracht, die das Handy besser vor Schl├Ągen oder einem Aufprall sch├╝tzen sollen. Klopft man die Kombi aus Smartphone und und H├╝lle auf den Tisch merkt man im Vergleich mit den anderen H├╝llen, dass hier wirklich mehr D├Ąmpfung gegeben ist. Zwar d├╝rfte das Telefon in seinem TPU-Strumpf noch strammer sitzen, doch es f├╝hlt sich gut gesch├╝tzt an.

Die Tasten lassen sich gut bedienen, die Buchsen sind zug├Ąnglich und die ├ľffnungen f├╝r Lautsprecher und Mikrofon in der H├╝lle exakt ausgelassen. In der Hand rutscht das gesch├╝tzte Smartphone nicht besonders und kratzresistent ist der Kunststoff auch.

Mumbi Ultraslim

Auf der Amazon-Seite zu dieser Schutzh├╝lle hei├čt es, dass das Material ein Mix aus TPU und Silikon sein soll. Das glauben wir zwar nicht, wollen es aber hier (und unten) dennoch erw├Ąhnt haben. Der Kunststoff ist noch einmal d├╝nner als beim Modell von ArtWizz, die H├╝lle sitzt aber dennoch gut (wenngleich beim S7 an der linken Seite lockerer als auf der rechten). Die Aussparungen sind an der richtigen Stelle, interessanterweise ist hier der Raum zwischen Kamera und Blitz (beim S7) auch von einem Kunststoffsteg gesch├╝tzt. Bei fast allen anderen Modellen ist hier einfach eine gr├Â├čere ├ľffnung im R├╝ckenst├╝ck. Die Transparenz ist au├čerdem sehr hoch (es gibt keinen Gelbstich o.├Ą.) und es ist kein Firmenlogo aufgedruckt – auch nicht schlecht. Wie lange der d├╝nne Kunststoff durchh├Ąlt, k├Ânnen wir allerdings nicht sagen.

Artwizz Nocase

Der Name sagt schon alles: Mit dieser H├╝lle will Hersteller ArtWizz zwar das Smartphone vor Schaden bewahren, aber sie soll so gut wie nicht auffallen. Deshalb wurde das Material d├╝nner gehalten und so auch 50% an Gewicht eingespart im Vergleich zu Uniq und Spigen. Das merkt man auf jeden Fall im Handling. Nicht wie ein dick verpacktes Telefon f├╝hlte sich das S7 im Test mit der ArtWizz-Klamotte an, sondern wie mit einer zweiten, d├╝nnen Haut ├╝berzogen. Der Schutz ist dabei fast logischerweise nicht ganz so gro├č wie bei ÔÇ×dickerenÔÇť Konkurrenten, aber vor Kratzern ist man allemal gefeit. Leider ist das Case auch ein wenig rutschiger in der Hand und das Telefon ist durch das d├╝nnere Material und die daraus resultierende geringere Steifigkeit weniger stark eingespannt als beispielsweise beim Spigen-Case.

Pearl Ultrad├╝nne Schutzh├╝lle

Mit der Schutzh├╝lle von Pearl testen wir die mit weitem Abstand g├╝nstigste in unserem Softcase-Quintett. Sie ist mit einer Materialst├Ąrke von lediglich 0,3 Millimetern die d├╝nnste und auch die leichteste (gemessen gleich viel wie die Mumbi Ultraslim, gef├╝hlt noch einen Hauch n├Ąher an einer Daunenfeder). Wie ebenfalls bei der Mumbi sind Kamera und Blitz bzw. Sensor separat ausgespart, hier ist der Schutzring um die Linse sogar noch wulstiger gefertigt. Die ├ľffnungen auf der Ger├Ąteunterseite sind alle einzeln ausgeschnitten. Nachteil des d├╝nnen Materials: Der seitliche Halt am Telefon ist nicht optimal, gerade der Gummi an den L├Ąngsflanken wirkt recht lose. Hier gab es Abz├╝ge. Und nat├╝rlich sch├╝tzt ein extrem d├╝nnes Material nicht so gut wie ein st├Ąrkeres, vor Kratzern bleibt man aber gefeit. – und der Preis ist ├╝berdies sensationell.

Typ: Bumper/ Soft Case

Eine Handyh├╝lle, die nur den Rahmen sch├╝tzt, nennt man Bumper. Im Netz sieht man diese Definition aber nicht mehr so eng: Die Bildersuche mit diesem Begriff f├╝hrt auch zu H├╝llen, die man ├╝ber R├╝cken und Rahmen st├╝lpt, um Kratzer zu vermeiden. Wir nennen diese aber Softcases, da sie aus weichem Material gemacht sind und deutlich mehr bieten als nur Kantenschutz.

Material: TPU

Die Abk├╝rzung steht f├╝r thermoplastisches Polyurethan, ein Kunststoff, der zu den thermoplastischen ┬şElastomeren geh├Ârt. Diese sind unter Hitze verformbar und man kann verschiedene St├╝cke auch verschwei├čen. Durch seine Flexibilit├Ąt und D├Ąmpfungseigenschaften eignet sich TPU ideal f├╝r Softcases.

Sitz & Passform

Eine gute H├╝lle muss das Smartphone sicher halten, das sie tr├Ągt. F├Ąllt es heraus, ist der Schutz dahin. Abgesehen davon leidet die Bedienung und der Tragekomfort, wenn das Telefon in seinem ÔÇ×Schneckenhaus aus GummiÔÇť schwimmt. Ein straffer Sitz ist deshalb ein wichtiges Kriterium.

Materialst├Ąrke

Je dicker ein Material, desto mehr D├Ąmpfungsweg wohnt ihm inne: Es wird mehr Schutz gew├Ąhrt. Es ist aber nicht die St├Ąrke alleine, die hilft, auch die kluge Konstruktion. Verstrebungen und eingeschlosse Luftpolster k├Ânnen ebenfalls Sch├Ąden verhindern. Nachteil von mehr Material: Es tr├Ągt unangenehm auf.

Empfindlichkeit

Es gibt feine Unterschiede in der Oberfl├Ąchenbeschaffenheit: Ein h├Ąrteres Material ist weniger flexibel und weist schneller Kratzspuren auf als ein weicheres Material. Auch wenn das Case Kratzer vom Smartphone abhalten soll, freut sich der Anwender, wenn nicht auch der Schutzpanzer selbst sofort von Gebrauchsspuren ├╝bers├Ąt ist.