Tipp: So kannst du Zug- und Flugtickets am Handy vorweisen! Samuel Gr├Âsch

Wie praktisch w├Ąre es beim Check-In nicht immer nervig das Ticket herauskramen zu m├╝ssen, sondern einfach das Handy hinzuhalten? PassWallet verwaltet f├╝r Sie Ihre Tickets!

So geht das:

Nach der Buchung eines Messe-, Flug- oder Zugtickets erhalten Sie in der Regel eine E-Mail mit einem Link bzw. Anhang zu Ihrem Ticket. Klicken Sie darauf und w├Ąhlen Sie als App zum ├ľffnen die PassWallet-App. Dadurch speichert die Anwendung das Ticket ab und stellt es ab sofort jederzeit zur Verf├╝gung.

Tickets ansehen & nutzen

Im Hauptfenster bekommen Sie alle gespeicherten Tickets & Bordkarten angezeigt. Ein Tipp auf eine Ticket-Karte zeigt alle verf├╝gbaren Details an und ein weiterer Tipp auf den Barcode (1) vergr├Â├čert diesen auf Displaygr├Â├če um etwaigen Problemen beim Scannen aus dem Weg zu gehen.

Zus├Ątzlich gibt es die M├Âglichkeit die gespeicherten Tickets mit Google Drive oder Dropbox zu synchronisieren, zu archivieren oder unkompliziert an ein anderes Smartphone zu versenden.

Code scannen

Eine weitere Option Tickets der App hinzuzuf├╝gen ist das Einscannen eines vorhandenen Codes via ÔÇ×Code scannenÔÇť (2).

So k├Ânnen Sie beispielsweise auch Kundenkarten bequem in der App sichern.