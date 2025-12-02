Digitaler Ausweis per Smartphone – Alles Wissenswerte zur neuen EUDI-Wallet Hartmut Schumacher

Fotos: Bundesministerium des Innern, Shutterstock.com, EuropÃ¤ische Union

Das Smartphone als Personalausweis verwenden?

In gut einem Jahr soll das problemlos mÃ¶glich sein. Denn ab Ende 2026 ist jeder EU-Mitgliedsstaat verpflichtet, seinen BÃ¼rgern kostenlos eine digitale Brieftasche fÃ¼rs Smartphone zur VerfÃ¼gung zu stellen â€“ eine sogenannte â€žEuropean Digital Identity Walletâ€œ, kurz: â€žEUDI-Walletâ€œ.

In dieser Brieftasche lassen sich unter anderem IdentitÃ¤tsnachweise wie Personalausweis und FÃ¼hrerschein ablegen. Das ermÃ¶glicht es dann, sich online und offline zu identifizieren, um Ã¶ffentliche und private Dienste nutzen zu kÃ¶nnen â€“ und zwar EU-weit.

Nutzen lassen sich auf diese Weise unter anderem Dienste der Ã¶ffentlichen Verwaltung, beispielsweise beim Einreichen von Steuerunterlagen oder beim Beantragen von Ausweisdokumenten. Auch beim ErÃ¶ffnen eines Bankkontos oder beim Beantragen eines Kredits lÃ¤sst sich die EUDI-Wallet verwenden. Und ganz generell kann man die digitale Brieftasche nutzen fÃ¼r VertragsvorgÃ¤nge, bei denen eine Identifizierung vorgeschrieben ist, zum Beispiel beim Registrieren von SIM-Karten. Nicht zuletzt lassen sich auf diese Weise auch VertrÃ¤ge rechtssicher unterschreiben.

Das Konzept der EuropÃ¤ischen Kommission

Ursula von der Leyen, PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Kommission, in ihrer Rede zur Lage der Union am 16.09.2020

â€žJedes Mal, wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale IdentitÃ¤t zu erstellen oder uns bequem Ã¼ber eine groÃŸe Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten geschieht. Und das muss aufhÃ¶ren. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnÃ¤chst eine sichere europÃ¤ische digitale IdentitÃ¤t vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger Ã¼berall in Europa nutzen kÃ¶nnen, um alles zu tun, vom Steuernzahlen bis hin zum Fahrradmieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren kÃ¶nnen, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. Das ist unser VerstÃ¤ndnis von einer menschenzentrierten Technologie, die wir beherrschen, die uns dient.â€œ

Weitere Dokumente

ZusÃ¤tzlich zum Personalausweis und zum FÃ¼hrerschein kann man weitere Dokumente in der EUDI-Wallet hinterlegen, beispielsweise die Krankenversicherungskarte, den Sozialversicherungsausweis, Bildungsnachweise, Reiseunterlagen wie den Reisepass, Bordkarten und Visa sowie Firmenausweise und Mitgliedskarten.

Diese digitalen Unterlagen lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: Zum einen gibt es Unterlagen, die von staatlich autorisierten Organisationen ausgegeben werden â€“ also beispielsweise FÃ¼hrerscheine. Derartige Unterlagen haben dieselbe rechtliche GÃ¼ltigkeit wie ihre GegenstÃ¼cke aus Papier.

Zum anderen gibt es Unterlagen von Organisationen, die nicht staatlich autorisiert wurden â€“ zum Beispiel Zugfahrkarten oder Fitnessstudio-Mitgliedausweise, also Unterlagen, die weniger sicherheitskritisch sind. Derartige Unterlagen sind natÃ¼rlich ebenfalls gÃ¼ltig fÃ¼r den Zweck, fÃ¼r den sie ausgegeben wurden, haben aber beispielsweise in einem Gerichtsverfahren geringeren Beweiswert.

Staatliche und private Anbieter

In Deutschland wird die digitale Brieftasche auf der bereits existierenden Online-Ausweisfunktion aufbauen. Die Bundesagentur fÃ¼r Sprunginnovationen (SPRIND) und das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeiten gemeinsam an der Umsetzung der EUDI-Wallet, unter der FederfÃ¼hrung des Bundesministeriums des Innern und fÃ¼r Heimat (BMI). Es soll aber auch fÃ¼r nicht-staatliche Anbieter mÃ¶glich sein, eine EUDI-Wallet zu entwickeln und anerkennen zu lassen â€“ beispielsweise Unternehmen, Stiftungen oder Forschungseinrichtungen.

In Ã–sterreich wird die EUDI-Wallet auf der Grundlage der bereits existierenden digitalen IdentitÃ¤tsplattform â€žID Austriaâ€œ entwickelt. Die Umsetzung erfolgt durch eine Arbeitsgemeinschaft aus etwa einem Dutzend Partnern (BehÃ¶rden und Unternehmen) unter der FÃ¼hrung des Bundeskanzleramts.

Vorteile fÃ¼r BÃ¼rger

EUDI-Wallets bieten den BÃ¼rgern eine ganze Reihe von Vorteilen:

â€¢ BehÃ¶rdengÃ¤nge und VertragsabschlÃ¼sse lassen sich orts- und zeitunabhÃ¤ngig erledigen.

â€¢ Alle wichtigen Dokumente und Nachweise werden Ã¼bersichtlich und schnell zugreifbar an einem Ort digital gespeichert.

â€¢ Die Dokumente lassen sich nicht nur online nutzen, sondern auch im â€žanalogenâ€œ Leben â€“ und das ohne Internet-Verbindung. Dadurch wird es (zumindest theoretisch) unnÃ¶tig, Papierdokumente wie Ausweis oder FÃ¼hrerschein mit sich zu fÃ¼hren.

â€¢ Die Anwender erhalten eine stÃ¤rkere Kontrolle Ã¼ber ihre Daten. Es ist beispielsweise mÃ¶glich, lediglich die Information â€ž Alter: Ã¼ber 18 Jahreâ€œ zu Ã¼bermitteln, statt des konkreten Geburtsdatums oder des kompletten Namens.

â€¢ Die in den Wallets gespeicherten Dokumente werden EU-weit anerkannt. Dadurch wird es einfacher, im Ausland zu reisen, zu leben, zu studieren oder zu arbeiten.

Nutzung in der Praxis

Wie lÃ¤uft die Nutzung der digitalen Brieftasche in der Praxis ab? Der Anwender installiert die EUDI-Wallet-App auf seinem Smartphone. Um diese App einzurichten und um eine digitale IdentitÃ¤t anzulegen, ist eine Verifikation nÃ¶tig â€“ beispielsweise durch Auslesen des Chips im Personalausweis (per NFC) oder aber durch das Hochladen eines Ausweisdokuments bei einer vertrauenswÃ¼rdigen Stelle (wie einer BehÃ¶rde oder einer Bank).

Welche Dokumente?Â

Dies sind die wichtigsten Dokumente, die Sie in der EUDI-Wallet speichern kÃ¶nnen: Personalausweis, Reisepass, Visa, FÃ¼hrerschein, Bildungsnachweise, Krankenversicherungskarte, Sozialversicherungsausweis, Reiseunterlagen, Firmenausweise

Um ein weiteres Dokument in der App abzulegen, meldet der Anwender sich mit dem digitalen Personalausweis beim Aussteller des gewÃ¼nschten Dokuments an. Dieser Aussteller Ã¼bermittelt das Dokument dann verschlÃ¼sselt an die App. Dort wird es ebenfalls verschlÃ¼sselt gespeichert.

Will der Anwender nun zum Beispiel ein Bankkonto erÃ¶ffnen, so wÃ¤hlt er in der App der Bank die Option aus, sich mit einer EUDI-Wallet auszuweisen. Er wird dann zur Wallet-App weitergeleitet, wo er sich mit der Authentifizierungsmethode anmelden muss, die er beim Einrichten der App festgelegt hat (beispielsweise mit einem Fingerabdruck, Ã¼ber Gesichtserkennung oder Ã¼ber eine Geheimzahl) Er stimmt in der Wallet-App der Ãœberweisung seiner IdentitÃ¤t zu und kann anschlieÃŸend zur App der Bank zurÃ¼ckkehren, um das Einrichten des Kontos abzuschlieÃŸen.

Die Wallet-App stellt ein Kontrollzentrum zur VerfÃ¼gung, in dem alle InformationsÃ¼bermittlungen einschlieÃŸlich der EmpfÃ¤nger aufgelistet sind. Das erleichtert es, die Ãœbersicht zu behalten, Daten zurÃ¼ckzuziehen oder Beschwerden bei einer DatenschutzbehÃ¶rde einzureichen.

Und was, wenn der Anwender sich spÃ¤ter entscheidet, eine andere EUDI-Wallet zu verwenden? Kein Problem: Die Wallet-Apps sind zur DatenportabilitÃ¤t verpflichtet, mÃ¼ssen die Informationen also in einem Format speichern, das es erlaubt, die Daten einer App in eine andere zu importieren.

Folgende Anwendungszwecke sind mit dem digital hinterlegten Personalausweis unter anderem mÃ¶glich:Â Zugang zu staatlichen Dienstleistungen, ErÃ¶ffnen eines Bankkontos, IdentitÃ¤tsnachweis bei Online-Zahlungen, Unterzeichnen von VertrÃ¤gen, IdentitÃ¤tsnachweis bei der Registrierung von SIM-Karten

Verpflichtende Nutzung?

Wird die Nutzung einer EUDI-Wallet verpflichtend sein? â€“ Nein. Zumindest nicht fÃ¼r BÃ¼rger. Das Bundesministerium fÃ¼r Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) weist ausdrÃ¼cklich darauf hin, dass die Nutzung freiwillig sein wird und dass die BÃ¼rger weiterhin die MÃ¶glichkeit haben werden, BehÃ¶rdengÃ¤nge persÃ¶nlich oder mit Hilfe der bekannten Online-Ausweisfunktion zu erledigen.

GroÃŸe Unternehmen jedoch aus Bereichen wie Verkehr, Banken,

Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Post, Telekommunikation und Bildung mÃ¼ssen ihren Kunden eine MÃ¶glichkeit geben, sich per EUDI-Wallet zu identifizieren. FÃ¼r groÃŸe Online-Plattformen gilt dies ebenfalls.

Ãœberarbeitete EU-Verordnung

Die gesetzliche Grundlage fÃ¼r die EUDI-Wallet bildet die EU-Verordnung â€žeIDAS 2.0â€œ, die im Mai 2024 in Kraft getreten ist und die eine Ãœberarbeitung der ursprÃ¼nglichen â€žeIDASâ€œ-Verordnung aus dem Jahr 2014 darstellt.

Diese Verordnung soll â€žeinen unionsweiten Rahmen fÃ¼r die sichere

Ã¶ffentliche elektronische Identifizierungâ€œ schaffen, der â€ždie digitalen Schranken zwischen den Mitgliedstaaten abbaut, die UnionsbÃ¼rger und in der Union ansÃ¤ssige Personen in die Lage versetzt, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, und gleichzeitig die Transparenz und den Schutz ihrer Rechte erhÃ¶htâ€œ. Damit soll ein einheitlicher europÃ¤ischer Digitalmarkt geschaffen werden, der sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen erhebliche Vorteile bringt.

Datenschutz

Die EUDI-Wallet unterliegt den Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO sowie einer Zertifizierungspflicht nach dem EU-Rechtsakt zur Cybersicherheit und muss damit strenge Vorgaben bezÃ¼glich Datenschutz und Datenhoheit erfÃ¼llen.

Wie viele NutzungsmÃ¶glichkeiten?

IdentitÃ¤tsnachweise auf dem Smartphone sind nur dann wirklich sinnvoll, wenn es auch genÃ¼gend Dienstleistungen (bei BehÃ¶rden und anderswo) gibt, die sich damit nutzen lassen.

In Deutschland kann man sich laut der Bundesdruckerei fÃ¼r â€žÃ¼ber 100 Diensteâ€œ bei BehÃ¶rden online mittels des Personalausweises identifizieren. In Ã–sterreich gibt es dem Bundeskanzleramt zufolge â€žmehr als 500 Anwendungenâ€œ (behÃ¶rdliche und private), die sich mit der Online-Authentifizierungsmethode â€žID Austriaâ€œ verwenden lassen.

Der â€žeGovernment Benchmark 2025â€œ der EuropÃ¤ischen Kommission stellt dies in den internationalen Zusammenhang: Bei dem Kriterium, inwieweit in den einzelnen Staaten elektronische IdentifizierungsmÃ¶glichkeiten bei BehÃ¶rdendienstleistungen verwendet werden kÃ¶nnen, kommt Deutschland auf den unrÃ¼hmlichen 23. Platz unter den 27 Mitgliedsstaaten. Ã–sterreich schafft es immerhin auf den 12. Platz. Auf den ersten fÃ¼nf PlÃ¤tzen befinden sich Malta, Finnland, Estland, Litauen und Norwegen.

Bereitschaft vorhanden?

Laut einer aktuellen Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands sind 44 Prozent der Befragten bereit, ihren Personalausweis oder ihren FÃ¼hrerschein in einer digitalen Brieftasche zu hinterlegen. 34 Prozent lehnten dies ab. Und 22 Prozent sind noch

unentschlossen.