Gboard wird flexibler: SchriftgrÃ¶ÃŸen-Regler erreicht alle Android-Nutzer Jonas Mayrhofer

Mit dem neuesten Update erhÃ¤lt Gboard eine Funktion, die vielen Nutzerinnen und Nutzern eine spÃ¼rbare Verbesserung bringen dÃ¼rfte: Die SchriftgrÃ¶ÃŸe der Tastatur kann nun unabhÃ¤ngig von den Systemeinstellungen angepasst werden. In den Einstellungen wird dafÃ¼r ein neuer Regler angeboten, der eine gezielte Anpassung der Buchstaben- und SymbolgrÃ¶ÃŸe ermÃ¶glicht.

Bisher verwendete Gboard automatisch die SchriftgrÃ¶ÃŸe, die im Android-System eingestellt war â€“ mitunter fÃ¼hrte dies bei kleinen Displays oder stÃ¤rkeren VergrÃ¶ÃŸerungen zu nicht idealen Tastaturen. Mit dem neuen Update lÃ¤sst sich die SchriftgrÃ¶ÃŸe nun separat regeln â€“ beispielsweise auf 85 % bis 200 % der StandardgrÃ¶ÃŸe. Die Emojis bleiben von diesen Ã„nderungen unberÃ¼hrt. Eine Live-Vorschau der Ã„nderungen fehlt derzeit jedoch noch: Die neue SchriftgrÃ¶ÃŸe wird erst nach Eingabe der Tastatur sichtbar.

Zielgruppe dieser Neuerung sind vor allem Nutzerinnen und Nutzer mit individuellen Seh- oder BedienbedÃ¼rfnissen. Wer etwa die System-Schrift stark hatte, sah hÃ¤ufig eine Ã¼bergroÃŸe Tastatur â€“ Gboard kann kÃ¼nftig ohne Ã„nderung der Ã¼brigen UI-Elemente angepasst werden.

Das Feature wird aktuell Ã¼ber den stabilen Kanal verteilt; Nutzer sollten Gboard im Play Store aktualisieren und das MenÃ¼ â€žEinstellungen â†’ Gboard â†’ PrÃ¤ferenzen â†’ SchriftgrÃ¶ÃŸeâ€œ aufrufen, um die neue Option zu aktivieren. Die Erweiterung zeigt, wie Bedienkomfort und Detailsteuerung bei Android-Apps zunehmend in den Fokus rÃ¼cken.

Quelle: Androidpolice