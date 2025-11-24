Google erweitert KI-Funktionen: Nano-Banana-Tool startet in der Websuche Jonas Mayrhofer

Google weitet die Nutzung seiner neuen KI-Bildbearbeitung weiter aus. Das Modell â€žNano Bananaâ€œ, das technisch auf der aktuellen Gemini-Generation basiert, steht nun auch direkt in der Google Websuche sowie in Google Lens zur VerfÃ¼gung. Damit lassen sich KI-gestÃ¼tzte BildverÃ¤nderungen erstmals ohne separate App nutzen.

Nutzerinnen und Nutzer kÃ¶nnen in der Websuche oder Ã¼ber die Lens-Kamera ein eigenes Foto auswÃ¤hlen und anschlieÃŸend per Texteingabe bestimmte Bearbeitungen anfordern. Je nach Aufgabe erstellt die KI alternative Versionen der Aufnahme, passt Objekte an oder erzeugt neue Bildvarianten. Der Prozess erfolgt eingebettet in die regulÃ¤ren Google-OberflÃ¤chen, sodass keine Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen notwendig sind.

Google startet die Erweiterung zunÃ¤chst in ausgewÃ¤hlten Regionen, plant jedoch eine breitere Ausrollung. Perspektivisch sollen auch weitere Google-Dienste â€“ darunter Google Fotos und NotebookLM â€“ Funktionen aus Nano Banana nutzen. Ziel ist es, KI-gestÃ¼tzte Bildanwendungen stÃ¤rker Bestandteil des alltÃ¤glichen Workflows zu machen.

Technisch soll Nano Banana vor allem konsistente Ergebnisse liefern, indem die KI Details wie Formen, Farben und erkennbare Objektmerkmale stabil beibehÃ¤lt. Unklar bleibt, in welchem Umfang die Funktionen in Zukunft verfÃ¼gbar sein werden, da Google noch keine Angaben zu regionalen EinschrÃ¤nkungen oder mÃ¶glichen kostenpflichtigen Angeboten gemacht hat.

Quelle:Â GoogleWatchBlog