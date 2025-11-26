Seenda bringt MOU200 Vertikalmaus fÃ¼r ergonomisches Arbeiten nach Deutschland Jonas Mayrhofer

Der ZubehÃ¶rhersteller Seenda bringt mit der MOU200 eine neue kabellose Vertikalmaus auf den deutschen Markt. Das Modell ist darauf ausgelegt, eine ergonomischere Handhaltung zu ermÃ¶glichen. Das GehÃ¤use ist in einem Winkel von rund 52 Grad gestaltet, wodurch Hand und Unterarm in einer natÃ¼rlicheren Position bleiben und die Belastung bei lÃ¤ngerer Nutzung reduziert werden kann.

Die Maus verbindet sich wahlweise Ã¼ber einen 2,4-GHz-USB-EmpfÃ¤nger oder per Bluetooth. Insgesamt kÃ¶nnen bis zu drei GerÃ¤te gleichzeitig gekoppelt werden, zwischen denen per Schalter gewechselt wird. Damit eignet sich die MOU200 fÃ¼r Nutzerinnen und Nutzer, die regelmÃ¤ÃŸig zwischen Laptop, PC oder Tablet arbeiten und eine flexible EingabelÃ¶sung benÃ¶tigen.

Die Zeigergeschwindigkeit lÃ¤sst sich Ã¼ber drei DPI-Stufen (1000, 1600 und 2400) anpassen. Dadurch kann die Maus sowohl fÃ¼r prÃ¤zise Aufgaben als auch fÃ¼r den alltÃ¤glichen Einsatz genutzt werden. Die Einrichtung funktioniert ohne zusÃ¤tzliche Software: GerÃ¤t einschalten, verbinden, loslegen.

Die Seenda MOU200 ist ab sofort in Deutschland erhÃ¤ltlich und wird zu einem empfohlenen Preis von 25,99 Euro angeboten. Mit ihrem vertikalen Design und der Multi-Device-Funktion richtet sie sich vor allem an Anwenderinnen und Anwender, die Wert auf ergonomische Bedienung im Arbeitsalltag legen.

