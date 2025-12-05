Barrierefreier Schach-Adventskalender: â€žMatt in 24 Tagenâ€œ startet fÃ¼r alle Android-GerÃ¤te Jonas Mayrhofer

Mit â€žMatt in 24 Tagenâ€œ erscheint in diesem Jahr ein Adventskalender, der das klassische Schachspiel mit einem konsequent barrierefreien Ansatz verbindet. Entwickelt wurde das Projekt von Markus Lemcke, IT-Fachautor und Softwareentwickler, der aus eigener Erfahrung auf groÃŸe LÃ¼cken in der ZugÃ¤nglichkeit vieler Schachprogramme gestoÃŸen ist. WÃ¤hrend seines Trainings bei GroÃŸmeisterin Josefine Safarli wurde deutlich, dass selbst professionelle Software fÃ¼r blinde Spielerinnen und Spieler oft kaum nutzbar ist â€“ ein Problem, das Lemcke selbst lÃ¶sen wollte.

Der Adventskalender Ã¶ffnet an jedem Tag bis Weihnachten ein neues digitales TÃ¼rchen. Enthalten sind Ãœbungen wie â€žMatt in X ZÃ¼genâ€œ, kleine Lernsequenzen ergÃ¤nzen und Inhalte rund um das Thema Schach. Die Aufgaben richten sich sowohl an Einsteiger als auch an fortgeschrittene Nutzerinnen und Nutzer.

Technisch funktioniert der Kalender als Web-App direkt im Browser und erfordert keine Installation. Dadurch lÃ¤uft er problemlos auf Android-Smartphones und -Tablets und bleibt auch bei Ã¤lteren GerÃ¤ten performant. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Barrierefreiheit: Screenreader wie TalkBack kÃ¶nnen sÃ¤mtliche Inhalte und Schachstellungen auslesen, was im Spielebereich bisher selten umgesetzt wird.

â€žMatt in 24 Tagenâ€œ ist kostenlos, werbefrei und stellt eine moderne Alternative zu klassischen Adventskalendern dar. Mit seinem Fokus auf Inklusion, tÃ¤glichen Denksportaufgaben und einer zugÃ¤nglichen technischen Umsetzung bietet das Projekt einen niederschwelligen Einstieg ins Schach â€“ unabhÃ¤ngig von Vorerfahrung oder kÃ¶rperlichen EinschrÃ¤nkungen.

Quelle: Marlem Software