Sandberg USB 3.2 Cloner Dock: NVMe-SSDs schnell nutzen und offline klonen Jonas Mayrhofer

Sandberg bringt mit dem USB 3.2 Cloner Dock eine SpeicherlÃ¶sung auf den Markt, die den Umgang mit NVMe-M.2-SSDs flexibler gestalten soll. Statt geschlossener GehÃ¤use setzt das Dock auf ein offenes Design mit zwei SteckplÃ¤tzen, in die kompatible SSDs ohne Werkzeug eingesetzt werden kÃ¶nnen. Die Verbindung zum Rechner erfolgt Ã¼ber USB-C, wodurch die Laufwerke unmittelbar im System verfÃ¼gbar sind.

Der Fokus des GerÃ¤ts liegt auf schnellem und direktem Datenzugriff. NVMe-SSDs lassen sich so als externe Arbeits- oder Sicherungslaufwerke nutzen, etwa fÃ¼r umfangreiche Medieninhalte, Projektdateien oder Datensammlungen. Ãœber USB 3.2 Gen2 sind Ãœbertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s mÃ¶glich, wodurch das Dock deutlich Ã¼ber dem Leistungsniveau klassischer externer Speichermedien liegt.

Neben dem Betrieb am Computer bietet das Cloner Dock eine eigenstÃ¤ndige Kopierfunktion. Ãœber diese lassen sich Daten vollstÃ¤ndig von einer SSD auf eine zweite Ã¼bertragen, ohne dass ein PC erforderlich ist. Der Kopiervorgang erfolgt vollstÃ¤ndig und umfasst auch systemrelevante Strukturen, was den Einsatz bei Laufwerksmigrationen oder als Backup-LÃ¶sung ermÃ¶glicht.

UnterstÃ¼tzt werden NVMe-SSDs in verschiedenen Formaten mit einer GesamtkapazitÃ¤t von bis zu 8 TB. SATA-basierte M.2-Laufwerke sind nicht kompatibel. Das USB 3.2 Cloner Dock richtet sich damit gezielt an Anwender, die auf modernen NVMe-Speicher setzen und Wert auf eine kompakte, vielseitige SpeicherlÃ¶sung legen.

Quelle: Pressemitteilung