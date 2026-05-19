Blickfang Smartphone: Jeder Zweite schaut auf fremde Displays Philipp Lumetsberger

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Bild: generiert mit KI

Mal kurz im Bus aufs fremde Handy schauen? Laut Samsung-Studie mit 11.000 EuropÃ¤ern geben 50 % der befragten Deutschen zu, das schon getan zu haben â€“ 21 % aus Neugier, besonders im Ã–PNV. Gleichzeitig glauben 42 %, ihre Nutzung sei privat. Das Galaxy S26 Ultra reagiert darauf etwa mit â€žPrivacy Displayâ€œ: Inhalte sind damit nur frontal sichtbar, seitlich bleibt der Blick nach auÃŸen vor.

bit.ly/sm75-privacy