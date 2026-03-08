Gemini-Upgrade: Google Maps wird zum Sprach-Co-Piloten Philipp Lumetsberger

Google erweitert die Maps-App in Deutschland um die Gemini-Sprachsteuerung fÃ¼r Radfahrer und FuÃŸgÃ¤nger. Besonders auf dem Fahrrad bringt diese Vorteile: Statt wÃ¤hrend der Fahrt aufs Display zu tippen, lassen sich Infos nun per Sprache abrufen. Nutzer kÃ¶nnen Fragen zur Ankunftszeit stellen, Termine checken oder Nachrichten verschicken, ohne die HÃ¤nde vom Lenker nehmen zu mÃ¼ssen. Neu ist auch eine Art StadtfÃ¼hrer, der Restaurants oder Orte entlang der Route empfiehlt. Gemini ersetzt dabei den Google Assistant und macht Maps zum digitalen Begleiter. Auch Verbesserungen fÃ¼r den Nahverkehr sind angekÃ¼ndigt.

