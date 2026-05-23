Haustier-Tracker im Trend: Nutzer wÃ¼nschen sich weniger Schnickschnack

Philipp Lumetsberger 23. May 2026 Comments Off on Haustier-Tracker im Trend: Nutzer wÃ¼nschen sich weniger Schnickschnack Kommentar(e)

Technik soll unterstÃ¼tzen, nicht verwirren.
Der Smartphonemag Newsletter hilft dabei, GerÃ¤te realistisch einzuschÃ¤tzen.

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Smarte Haustier-Gadgets sollen vor allem eines kÃ¶nnen: zuverlÃ¤ssig orten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter europÃ¤ischen Tierhaltern. In Deutschland wÃ¼nschen sich fast 89 Prozent vor allem prÃ¤zises GPS-Tracking, wÃ¤hrend viele Zusatzfunktionen kritisch gesehen werden. â€žAlles-in-einemâ€œ-GerÃ¤te gelten als zu komplex und fehleranfÃ¤llig. Auch Gesundheitsfeatures stoÃŸen auf ZurÃ¼ckhaltung â€“ unter anderem wegen Sorgen um Datenschutz und mÃ¶glichen Fehldiagnosen.Â  it.ly/sm75-weenect

 

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