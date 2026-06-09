Honor zeigt jetzt Werbung: Kritik an neuer Strategie wÃ¤chst Philipp Lumetsberger

Nicht alles, was neu ist, ist automatisch sinnvoll.

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Bild: Shutterstock/Tati Tata

Der chinesische Hersteller Honor hat begonnen, Werbung in vorinstallierten System-Apps einzublenden. Betroffen ist etwa die Wetter-App, die nach einem Update Vollbild-Anzeigen einblendet. Auch auf dem Sperrbildschirm taucht Werbung auf. Bislang war das PhÃ¤nomen auf LÃ¤ndern im Nahen Osten beschrÃ¤nkt, doch nach Software-Updates wurden auch europÃ¤ische Nutzer mit den neuen Nutzungsbedingungen und Einblendungen konfrontiert. Selbst Flaggschiff-Modelle wie das Magic 7 Pro sind betroffen, und die System-Apps lassen sich nicht einfach deinstallieren. In Online-Foren wÃ¤chst der Unmut und viele Nutzer fÃ¼hlen sich hintergangen.Â bit.ly/sm75-honor