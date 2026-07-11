Im Test: Samsung Galaxy Buds4 Pro Philipp Lumetsberger

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Vielseitige KopfhÃ¶rer

Die Galaxy Buds4 Pro sind Samsungs aktuelle Premium-In-Ear-KopfhÃ¶rer. Sie bieten einen 2-Wege-Lautsprecher, UHQ-Audio und aktives Noise Cancelling. Die Redaktion hat sie mehrere Wochen im Alltag getestet.

Bild: CDA Verlag GmbH

Klang & Technik

Das HerzstÃ¼ck ist der Ã¼berarbeitete 2-Wege-Lautsprecher: Ein vergrÃ¶ÃŸerter Woofer arbeitet mit einem HochtÃ¶ner und Dual-VerstÃ¤rker zusammen. In Verbindung mit Samsung-GerÃ¤ten steht UHQ-Audio zur VerfÃ¼gung, Voraussetzung ist One UI 6.1.1 oder hÃ¶her. Das Klangergebnis im Alltag ist ausgewogen, BÃ¤sse kommen druckvoll ohne zu Ã¼bersteuern, Mitten und HÃ¶hen werden klar wiedergegeben. Der 360Â°-Audio-Modus mit Kopf-Tracking macht sich vor allem bei Filmen und Videos bemerkbar, fÃ¼r reinen Musikgenuss ist er kein Muss.

ANC, Komfort & Fazit

Die GerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung gehÃ¶rt zu den StÃ¤rken der Buds4 Pro. Sechs Mikrofone und DNN-Technologie filtern BahnlÃ¤rm oder BÃ¼rogerÃ¤usche zuverlÃ¤ssig heraus, die adaptive GerÃ¤uschkontrolle passt sich automatisch der Umgebung an. FÃ¼r Telefonate sorgt Superbreitband fÃ¼r ein sauberes Klangbild. Der Metallstiel setzt optisch einen eigenen Akzent, der Sitz ist mit den beiliegenden AufsÃ¤tzen in drei GrÃ¶ÃŸen anpassbar. Die Akkulaufzeit betrÃ¤gt bis zu 7 Stunden, mit dem Ladeetui rund 30 Stunden. Das Etui lÃ¤dt kabellos oder per USB-C. Features wie UHQ und Superbreitband sind nur mit Samsung-GerÃ¤ten verfÃ¼gbar. Insgesamt liefern die Buds4 Pro ein stimmiges Paket, das auch ohne Samsung-GerÃ¤t Ã¼berzeugt.

Bild: CDA Verlag GmbH

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Spezifikationen

Preis: EUR 249,00 / Bluetooth: 6.1 / Lautsprecher: 2-Wege (Woofer + Tweeter) / Mikrofone: 6 (3 pro HÃ¶rer, DNN) / ANC: Aktiv + Adaptiv / Gewicht: 5,1 g (HÃ¶rer) / 44,3 g (Case) / Akku: 7 h / 30 h gesamt mit Case / samsung.com/de

Bewertung

93 % Klang

92 % ANC & Telefonate

93 % Komfort & Akku

Note Hervorragend 92,7%